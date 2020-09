Mujer obliga a su hija vegana a cocinar carne como castigo por haber tirado la cena familiar

Estados Unidos.- Cada madre tiene su estilo para aplicar lecciones de vida a sus hijos, algunas simplemente se dejan llevar por las emociones y otras en verdad buscan que el castigo tenga un aprendizaje. En redes sociales circula uno en particular, se trata de una mujer que obligó a su hija vegana de 16 años de edad a cocinar carne para toda la familia.

Pero, para conocer que motivó a la mamá a tomar esta decisión habrá que remontarse días atrás. Fue en un blog de Internet donde la mujer compartió su experiencia, relató que su hija prefirió alejarse de la carne desde hace aproximadamente un año y medio, decisión que ella y su esposo han apoyado desde el principio, incluso han buscado las mejores maneras de apoyarla en su nuevo estilo de vida.

Explicó que ellos siguen consumiendo carne y por lo tanto cada vez que cocina algo con este ingrediente, procura preparar algo aparte para su hija, es decir, una versión vegana del mismo platillo.

No somos una familia que come carne a diario, así que no fue tan difícil para mí acomodarla. Cuando cocino carne, también le hago algo más y mantengo las guarniciones comunes para todos", explicó.