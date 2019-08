Mujer perdió su cabello tras usar acondicionador manipulado

Wisconsin.- Las autoridades en la ciudad New Richmond recibió una denuncia este 28 de julio, de una joven, Ashley, de 21 años, ya que un acondicionador comprado recientemente resultó estar manipulado con crema para depilar y causó que perdiera su cabello.

La joven compró un acondicionador de Pantene Pro-v en un supermercado Walmart, y al usarlo por primera vez cuando se bañaba se le cayó parte de su cabello.

Ashley compartió en su cuenta de Facebook el problema que tuvo, alarmando y haciendo viral lo sucedido.

En el mensaje dice que antes de su rutina no revisó el producto recién comprado, "Simplemente seguí con mi rutina normal de los domingos, me puse un champú para la ducha y acondicioné mi cabello para que saliera, pero algo era diferente".

"Decidí ir a secarme el cabello con una toalla y olía fatal, volví a la ducha, usé mi otro champú y me lo froté, saqué mis manos y estaba cubierto de cabello y seguía cayéndose".

Tuvo que ir al hospital para asegurarse de que no hubieran quemaduras, afortunadamente no había, solo en algunas partes estaba rojo e irritado. Sin embargo el cabello no dejo de caer hasta que tuvo que cortarlo completamente.

En las fotografías se puede ver parte del cabello caído de la joven.

Hicieron pruebas al producto y estaba alterado con crema para depilar.

La madre de Ashley, Taffy Jo Timm, también compartió la historia en Facebook, advirtiendo a las personas que tenga cuidado, que revisen los productos que compran.

Las autoridades informaron que se encuentran con el personal de Walmart revisando las cámaras de seguridad para saber qué ocurrió y ver quién es el culpable.

Ashley escribió sentirse asustada con el cambió, "Este soy yo el sábado yendo a un evento familiar. Mi cabello era como me encantaba y me hacía sentir como yo ... si deslizas hacia la izquierda ... mi cabello se ha ido".