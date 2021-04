Mujer podría ir a la cárcel por no devolver una cinta de VHS desde el año 2000

Estados Unidos.- Una ex residente de Oklahoma se casó y, mientras intentaba cambiar su apellido en su licencia de conducir de Texas, descubrió que era una mujer buscada en su antiguo estado.

Fui a cambiar mi licencia de conducir, durante esta cosa de COVID tenías que hacer una cita, así que les envié un correo electrónico (y) me enviaron un correo electrónico y me dijeron ... que tenía un problema en Oklahoma y esto era el número de referencia para llamar a este número y lo hice, dijo Caron McBride.

La clienta Caron McBride se quedó boquiabierta cuando llamó al número y descubrió que la buscaban por un delito grave.

"Lo primero que me dijo (la mujer que contestó el teléfono en la oficina del fiscal de distrito del condado de Cleveland) fue (me buscaban por) delito de malversación de fondos, así que pensé que iba a tener un ataque cardíaco", dijo McBride.

Los documentos en línea muestran que Caron McBride es una mujer buscada por no devolver nunca una cinta VHS alquilada de "Sabrina the Teenage Witch" en 1999.

Muchos sitios de rentas de VHS tenían clausulas de penalización si no eran devueltos. AFP

Me dijo que estaba sobre la cinta VHS y tuve que hacer que lo repitiera porque pensé, esto es una locura. Esta chica me está tomando el pelo, ¿verdad? No estaba bromeando, dijo McBride.

McBride dijo que no recuerda haber alquilado nunca la película. “Había vivido con un joven, esto fue hace más de 20 años.

Tenía dos hijos, hijas de 8, 10 u 11 años, y creo que fue a buscarlo y no se lo devolvió o algo así. Nunca he visto ese programa en toda mi vida, pero no mi taza de té ”, dijo McBride.

"Mientras tanto, soy un delincuente buscado por una cinta VHS". Los documentos muestran que la película se alquiló en "Movie Place" en Norman, que ya no está abierta.