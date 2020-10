Mujer pro Trump agrede a joven afroamericana: Grita "que se joda Black Lives Matter" (VIDEO)

Estados Unidos.- Una mujer que portaba un tapabocas con la leyenda "Trump 2020", agedió verbalmente a una empleada afroamericana que laboraba en una cafetaría Starbucks de Santee, California, Estados Unidos.

Los hechos se dieron después de que la trabajadora le pidiera usar correctamente el cubrebocas, respondiendo que tomará en cuanta lo que le diga la trabajadora, una joven de 19 años llamada Alex Beckom.

Está bien, pero la próxima vez que venga voy a necesitar que mantenga la mascarilla puesta", respondió la chica.

Justo antes de que la joven le repitiera su petición, la quejosa exclamó que Beckom la discriminaba por apoyar al actual presidente estadounidense, Donald Trump. Tras esto, exclamó: "¡Que se joda Black Lives Matter!".

No, no es una ley y puedo mostrarte el código penal y todo, es un engaño", sentenció.

Pero no todo quedó ahí, pues inmediatamente después resaltó que no tiene que usar mascarilla e incluso afirmó que no lo haría. "¡Trump 2020!...¡Que te jodan!", siguió la clienta.

El hecho se hizo viral en redes sociales después de que la trabajadora del Starbucks subió un video del momento a su cuenta de TikTok, donde ya alcanzó casi 3 millones de reproducciones.

Horas más adelante Beckom publicó una supuesta historia de Instagram de la mujer involucrada, donde afirma que presentó una denuncia por difamación en su contra.

La multinacional, por medio de su portavoz, comunicó a Fox News que realizar una investigación al respecto y aseguró que esa forma de comportar no es bienvenida en la compañía.

"Nuestra prioridad en este momento es brindar apoyo a nuestra empleada", dijo, antes de destacar la actitud de la misma ante una situación complicada.