Mujer producto de abuso sexual en Inglaterra pide proceso para su padre

Reino Unido.- La mujer, que insiste en mantener el anonimato, afirma haber sido concebida a través de una violación infantil, y espera usar su ADN en el proceso contra su padre.

En el programa "Victoria Derbyshire" de la cadena de televisión inglesa BBC explica que fue adoptada en la década de los 70s y a los 18 años descubrió que fue concebida cuando su madre de 13 años fue victima de abuso sexual por parte de un amigo de la familia.

“Fue entonces cuando pensé, tengo evidencia de ADN, porque soy evidencia de ADN. Soy una escena del crimen andante "

El feje de la unidad de protección plública de la policía de West Midlands, Ch Supt Pete Henrick, afirma que no hay registros de una investigación o denuncia de abuso sexual en 1975.

Como la mujer no puede ser considerada una victima del caso, y su madre no se expresa al respecto porque no desea involucrarse en el caso, ella espera que se lleve a cabo lo que llama un "enjuiciamiento sin víctimas"