Mujer que apuñaló a su novio 39 veces en juego sexual es liberada

Indiana.- Una mujer de Indiana que fue condenada por apuñalar fatalmente a su novio durante un juego sexual hace más de 18 años fue liberada de la prisión el martes, según un informe.

Anastazia Schmid, ahora de 45 años, masacró a su novio Tony Heathcote durante lo que pretendía ser un juego sexual consensuado el 4 de marzo de 2001, apuñalándolo 39 veces, según Lafayette Journal & Courier.

Durante una audiencia el lunes, Schmid se hizo responsable del asesinato. "Se disculpó con la familia de la víctima", dijo el fiscal del condado de Tippecanoe, Patrick Harrington.

A Heathcote le vendaron los ojos y lo sujetaron como parte del juego y Schmid entró en un quiebre psicótico de la realidad cuando ella lo apuñaló, según un tribunal de distrito de EE. UU.

Durante el ataque, Schmid escuchó una voz que le decía que Heathcote era malvado y necesitaba ser eliminado. Schmid fue liberado el martes por la mañana del fiscal del condado de Tippecanoe.

Ella estará en libertad condicional por dos años. Los fiscales dijeron que el preso tomó programas de prisión para obtener una licenciatura.

Apuñala a su novia 26 veces para que no lo dejara

España.- Un joven de 27 años admitió ante un juez de Granada, que apuñaló a su novia 26 veces para que no lo dejara. Él fue identificado como Cristóbal C. y argumentó que solo quería "darle un susto".

Los hechos ocurrieron en agosto del 2017, cando Cristóbal se entero que su novia, de ese entonces 14 años, quería terminar la relación. Él la invitó a su casa, en construcción, una vez dentro empezó a herirla con una navaja hasta que la dio por muerta, entonces se retiro del lugar.

10 horas después del ataque, los vecinos encontraron a la adolescente herida e inconsciente. Ellos la auxiliaron y llamaron a la ambulancia; lograron salvarle la vida.

"Me quito en pantalón, o rajó, me dijo que me iba a dejar embarazada y me apuñaló".

Previo la agresión, Cristóbal ya había sido demandado por tener relaciones sexuales con una menor, por la madre de la víctima, y tenía una orden de restricción.

Al parecer, el atacante conoció a la adolescente por internet, le mintió respecto a su edad y le pidió fotos con contenido sexual.

Próximamente el juez dará la sentencia, esta podría ser de hasta 54 años de cárcel.