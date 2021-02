Mujer que se volvió viral por usar pegamento en el cabello casi muere en hospital

Estados Unidos.- Una mujer de Luisiana se volvió viral la semana pasada por usar Gorilla Glue en lugar de laca para el cabello, antes de finalmente ingresar al hospital el sábado para que le quitaran el adhesivo endurecido, según publicaciones en su Instagram.

La mujer, identificada en los informes de noticias como Tessica Brown, publicó el 4 de febrero que su cabello había estado pegado en su lugar durante un mes después de que se quedó sin su producto para el cabello habitual y optó por usar el pegamento extra fuerte en su lugar.

Mira: mi cabello, no se mueve. ¿Escuchaste lo que te estoy diciendo? No se mueve, dijo en el video original. Me he lavado el cabello 15 veces y no se mueve.