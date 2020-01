Mujer quema su rostro para acabar con los celos de su pareja

Buenos Aires, Argentina.- Una mujer de 22 años de edad recurrió al fuego para terminar con una serie de maltratos físicos, verbales y psicológicos que vivía a causa de los “celos” que sentía su pareja; ella optó por quemar su rostro.

La victima declaró ante las autoridades que era golpeada y celada constantemente, por ello decidió rociarse de alcohol y prenderse fuego para “acabar con su belleza” y de paso con su sufrimiento.

“Me prendí fuego sola. No pensaba en nada más que en ser fea para que él corte con los celos y no me pegara más”, admitió la joven

La serie de eventos que llevaron a la joven a tomar tal medida comenzó desde el primero de enero; cuando su pareja, de 26 años de edad, comenzó a agredirla de forma verbal por la ropa que ella llevaba puesta y al asistir a una convivencia familiar los celos continuaron.

La violencia del hombre, llegó a tal extremo que tomó a la joven mujer por el cuello, la lanzó a la cama y le tapo la boca. Los presentes se alarmaron ante la agresión e intervinieron de inmediato, pese a que él les ordenó no hacerlo.

Cansada de la opresión la joven de 22 años se prende fuego. Foto temática: Pixabay (isabellaquintana)

Tras este incidente la joven encontró refugio en casa de su abuela, pero recibía llamadas constantes para que regresara, hasta que accedió. Al entrar a su hogar el hombre “estaba borracho y comenzó a reclamar si había estado con otros hombres”.

“Me agarró fuerte del brazo y yo le pregunté a los gritos si él quería que yo fuera fea para que dejara de celarme Entonces fui al baño, tomé la botella de alcohol que estaba por la mitad y me eché desde la frente hasta el pecho. Nuevamente le grité si quería que sea fea para que no me celara más”, detalló la víctima en su testimonio judicial.

“Agarré un encendedor del botiquín. Él me agarró del brazo, pero yo ya había prendido el encendedor. Después me abrazó y me metió bajo la ducha”, agregó.

Marta Inés Ovejero, coordinadora de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar del Ministerio Público, recibió la declaración de la mujer y en basé a la misma mandó a detener a su pareja sentimental por unos días.

Cabe mencionar que el agresor fue liberado desde el lunes, pero tiene varias órdenes de restricción de acercamiento y exclusión del hogar.