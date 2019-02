Mujer recibe burlas por su cuerpo y responde con potente mensaje

Shelly Proebstel, es una mujer originaria de Nueva Zelanda que sufre de constantes burlas por su sobrepeso en las redes sociales. Después de usar un traje de baño en la playa de Mount Maunganui, Tauranga, decidió escribir una carta hacia las personas que burlaron de ella.

La carta escrita por Shelly fue publicada en cuenta de Facebook y comienza acusando a las personas que se burlas de los cuerpos de otras como las causantes de miedos e inseguridades.

Inicia su carta con gran desprecio hacia los jóvenes que se burlaron de ellos

A los muchachos que me señalaron y se rieron cuando me quité el pareo hoy en la playa de Mt Maunganui, sólo quiero decir (disculpen mi lenguaje, pero) ¡FUCK YOU!".