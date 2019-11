Mujer rifa su auto para pagar su cirugía y el ganador se lo devuelve

Brasil.- Una mujer enferma rifó su automóvil para poder pagar una cirugía para remover dos tumores cerebrales que le fueron detectados y que ponían en riesgo su vida.

Lo que ella no se esperaba, es que el hombre de buen corazón que se ganó su auto en la rifa se lo devolvió.

Margarete Mormul, necesitaba el dinero para su operación, y decidió desprenderse de su vehículo a pesar de que lo usaba a diario para trabajar. El objetivo era reunir la cantidad de $5.000 dólares, de acuerdo a medios locales.

La mujer vendió varios boletos para el sorteo, incluso acudió a programas de televisión en busca de ayuda para difundir la rifa y así poder recaudar más pronto el dinero.

Cuando me detectaron los tumores no renuncié a mi vida y decidí subastar el auto con el que solía trabajar como conductora privada", comentó.

Celio Pereira, un hombre jubilado de Paraná, Brasil, resultó ganador del sorteo y la misma Margarete le hizo entrega de las llaves.

Sin embargo, se llevó una dulce sorpresa cuando el hombre le regresó de inmediato las llaves del "premio", pues dijo que él había participado en el sorteo para apoyar a Margarete, y nunca tuvo interés en el auto.

"Sabía que ella usaba el automóvil para trabajar, que era su única fuente de ingresos. Cuando compré cuatro boletos del sorteo, prometí que si ganaba no me quedaría con el auto. Mi objetivo era ayudar y no obtener el premio", expresó.

El momento en que el hombre le devuelve las llaves del auto a Margarete conmovió a miles de personas que siguieron de cerca esta historia.

Lo grandioso de todo esto, es que Margarete pudo pagar su cirugía y los tumores malignos que tenía fueron extirpados con éxito.

Margarete venció su enfermedad gracias a la nobleza de todas las personas que la apoyaron comprando un boleto para el sorteo, y al altruismo del jubilado que le regresó su auto con el cual se gana el pan de cada día.