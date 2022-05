Mujer se arriesga para salvar a otra de una agresión en calles de Uruguay

Uruguay.- Una cámara de video colocada sobre una calle del barrio Paso Molino en Montevideo, Uruguay, captó el momento en que un hombre se abalanza sobre una joven que transitaba por ahí para amenazarla con una navaja y llevarla con él.

Para suerte de la joven, apareció Dani Alonso, una mujer que se encontraba trabajando por la misma calle e intervino para lograr que la joven estudiante pudiera zafarse.

“Me faltaban 3 cuadras para llegar a casa, TRES!! y un tipo me agarro de atrás con una navaja. Me llevó para una calle cerrada. Me amenazó con matarme,casi no la cuento. ME SALVO OTRA MUJER QUE VIO LA SITUACIÓN Cuídense. Por suerte tengo solo este raspón y unos auriculares rotos”, compartió la joven en su cuenta de Twitter @ceciidandrea.

Dani Alonso es una trabajadora sexual y compartió en una entrevista a la televisión local que carga consigo una navaja que utilizó para golpear en la cabeza al hombre de aproximadamente 50 años.

“Él venía muy pegado a ella, algo raro iba hacer… En ese momento no pensé nada, fui derecho porque vi que se la llevaba. Ahí no vi si tenía un arma”, relató.

Horas después de la agresión, la joven compartió en Twitter las heridas que le provocó el arma del sujeto y anunciaba las medidas legales que estaba ya tomando para dar con su agresor.

Te recomendamos leer:

La persecución que emprendieron ambas mujeres para detener al sujeto quedó grabada. En medio de los esfuerzos por alcanzarle se escuharon amenazas de muerte por parte del hombre. Más tarde, acudieron a denunciarlo penalmente y con la colaboración de vecinos y de las imágenes capturadas, localizaron al agresor que tendrá que pasar 15 meses en prisión.