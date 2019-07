Mujer se enamora de secuestrador tras 47 días en cautiverio

Colombia.- Una mujer escribió una carta de amor con dedicatoria a su secuestrador en Colombia. La mujer de nombre Mayerli duró 47 días secuestrada y bastaron para que se enamorara de un hombre apodado el Richard.

Lo anterior ocurrió el pasado 28 de mayo cuando la mujer fue secuestrada, acto que podría terminar si los familiares y cercanos de Mayerli pagaban un rescate de 5 millones de dólares.

Cuando la mujer fue rescatada, ocurrió lo que para muchos fue una gran sorpresa, las autoridades encontraron una nota de Mayerli, misma que ventilaba su amor para con su secuestrador, según informó Noticias Caracol.

Amor (Richard), nunca imaginé que de estas lágrimas surgiera un amor tan grande y especial como este. Aunque la forma en la que nos conocimos no fue la más apropiada, le doy gracias a Dios por todo esto…Cada día te amo más”, decía una nota de la mujer de 37 años.

Además en entrevista para diversos medios de comunicación locales la mujer declaró dar gracias "a la persona que me cuidó y que era quien me tenía en cautiverio (…) no puedo decir nunca que me maltrataron, jamás puedo decir que fueron violentos".

Las autoridades consideraron que las señas de afecto de la mujer hacia su victimario obedecen a un presunto caso de síndrome de Estocolmo, que se presenta cuando una persona en condición de vulnerabilidad desarrolla sentimientos de cariño hacia su captor.

¿Qué es el síndrome de estocolmo?

Según informa Wikipedia, el síndrome de Estocolmo es una reacción psicológica en la que la víctima de un secuestro o retención en contra de su voluntad desarrolla una relación de complicidad y un fuerte vínculo afectivo1 con su captor.

Principalmente se debe a que malinterpretan la ausencia de violencia como un acto de humanidad por parte del agresor.

Según datos de la Federal Bureau of Investigation (FBI), alrededor del 27 % de las víctimas de 4700 secuestros y asedios recogidos en su base de datos experimentan esta reacción.

Las víctimas que experimentan el síndrome muestran regularmente dos tipos de reacción ante la situación: por una parte, tienen sentimientos positivos hacia sus secuestradores; mientras que, por otra parte, muestran miedo e ira contra las autoridades policiales o quienes se encuentren en contra de sus captores. A la vez, los propios secuestradores muestran sentimientos positivos hacia los rehenes.

Cabe destacar que el síndrome de Estocolmo no está reconocido por los dos manuales más importantes de psiquiatría: el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales y la Clasificación internacional de enfermedades. Por lo que este síndrome caería en la categoría de efecto postraumático.