Mujer se lanza de autobús en movimiento para evitar ser abusada

Bogotá, Colombia.- Su instinto de supervivencia se activó rápidamente y eso la salvó de haber tenido un final trágico. Karen narra el desesperante momento en el que se vio en peligro en manos de unos hombres que quisieron abusar sexualmente de ella.

El hecho fue registrado en Bogotá, en Colombia. La joven había tomado un transporte público para dirigirse hacia su casa, cuando empezó a presentir que algo no andaba bien.

Me estaban mirando mucho por el retrovisor, se hablaban y no me quitaban la mirada de encima, dijo la joven.

Al presentir que le querían hacer daño, intentó bajarse varias veces, pero el conductor sollo le aceleraba más, y cuando uno de los dos hombres que venían en la unidad se le acercó, ella decidió saltar.

“Cuando llegué a la glorieta de la av. Villavicencio con autopista Sur le digo que me deje bajar y me dice que no, que ahí está oscuro. Cerró la puerta y me dijo: ‘de aquí no sale nadie más’. Ahí fue en el momento en que apagó las luces y me quedé encerrada”.

Karen presenta heridas en rodillas, manos y cintura. Ahora espera poder identificar el vehículo de color blanco para dar con los presuntos acosadores.