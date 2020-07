Mujer se rocía por accidente perfume en el ojo y descubre que tiene cáncer

Inglaterra.- A una madre se le dio la devastadora noticia de que tenía cáncer después de rociarse accidentalmente perfume en el ojo. Carol Player dijo que fue al hospital para que la revisen después de perder parte de su visión en el ojo después de rociar el perfume.

Sin embargo, los médicos luego derivaron a Carol, de 56 años, al Hospital de Ojo de San Pablo en Liverpool, quien diagnosticó el melanoma ocular, uno de los tipos más comunes de cáncer de ojo.

El perfume que se roció accidentalmente en su ojo no causó cáncer, sino que llevó a los médicos de St Paul's a descubrir la enfermedad. El hombre de 56 años, que vive en Sutton Coldfield, dijo: "El profesor de San Pablo me diagnosticó cáncer el lunes y me extrajeron el ojo el martes por la mañana.

"Entonces me dijeron que no se necesitaba más tratamiento en ese momento". Lamentablemente, en noviembre de 2019, después de casi cinco años de estar libre de cáncer, los médicos encontraron manchas cancerosas en el hígado de Carol.

Los cirujanos extirparon parte de su hígado, sin embargo, tres meses después, una exploración de seguimiento reveló que había viajado a otras áreas de su hígado.

Los médicos decidieron que el mejor tratamiento para Carol sería un medicamento de prueba llamado Delcath Melferlan Chemosaturation, que ha demostrado ser muy exitoso para su tipo de cáncer.

Lamentablemente, Carol y su familia fueron golpeados con otro golpe devastador cuando el tratamiento que debía obtener en el NHS, como parte de un ensayo clínico totalmente financiado, se canceló debido a la pandemia de coronavirus.

Y ahora a la familia no le queda otra opción que tratar de recaudar los fondos ellos mismos. La madre de dos, que también tiene dos nietos, dijo: "Tengo mucho que perder, tengo que seguir con vida".

"La droga ha demostrado ser tan exitosa en prolongar la vida de las personas, pero es posible que ahora no tenga esa oportunidad". Carol tuvo que cobrar toda su pensión para tratar de recaudar dinero para financiar su tratamiento y su hijo, Adam, comenzó una página de Gofundme para tratar de recaudar £ 160,000 necesarios para cubrir el costo.

Cada tratamiento costará £ 40,000, pero es posible que Carol necesite varios para ayudarla a obtener el resultado que necesita para prolongar su vida. A pesar de todo lo que le ha sucedido, Carol elogió a los hospitales del NHS en Liverpool por lo que han hecho para tratar de salvarla.

