Mujer se somete a intervención en los labios y termina con pus en la boca

Estados Unidos.- Siana “N”, una joven estadounidense terminó con la boca lleva de pus, debido a una gran infección provocada por un tratamiento estético barato, pues se inyectó los labios para rellenarlos y todo terminó mal.

Todo comenzó a sus 24 años, cuando se obsesionó con parecerse a Kylie Jenner, además la presión que sentía por su círculo social aumentó sus deseos de realizarse tal procedimiento.

Toda mi vida mis amigos me habían dicho que no necesitaba rellenos de labios, pero luego se hicieron muy populares entre personas como Kylie Jenner", declaró para un medio local.

Nunca pensó en hacer alguna alteración a su cuerpo, sin embargo, poco a poco comenzó a ver su labio superior más pequeño que el inferior, derivado de la relación con personas que estaban muy cómodas con sus intervenciones.

Así se dio a la tarea de buscar un lugar para inyectar sus labios, y halló uno donde podían realizar el procedimiento a un muy bajo costo.

Fue muy adictivo y después de que ves los resultados solo quieres más. El procedimiento solo me costó US$77 por 0.25 ml del relleno"

Siana mantuvo su obsesión por tener labios gruesos por mucho tiempo, hasta que resultó embarazada y tuvo que detener las inyecciones por el bien de su bebé. Así se mantuvo un año libre de rellenos de labios.

Después de dar a luz a su hijo, Levi, que ahora tiene 10 meses, decidió regresar y volverse a inyectar en abril de este año. Fue entonces que todo resultó mal.

"En abril me pusieron 0.5 ml e inmediatamente supe que algo no estaba bien. Comencé a sentir que mis labios se hinchaban. Busqué en línea lo que esto significaba y decía que era porque no había circulación sanguínea en los labios”,

Al acudir al médico pudo comprobar que tenía una fuerte infección, pues en sus labios había burbujas llenas de pus muy dolorosas que incluso le impedían comer.

Las burbujas de pus estallaron y gotearon, provocando cuatro agujeros en mis labios. El interior de mis labios se puso morado y al final tuve que presionar mis labios para dejar salir el pus", relató.

Ahora trata de hacer consciencia entre las mujeres para que eviten pasar por lo que ella pasó, y pide que se aseguren de ir con personas capacitadas y no hacerlo porque el resto lo hace.