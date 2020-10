Mujer tiende trampa a su ex novio e intenta cortarle los testículos, en España

España.- Una mujer de origen colombiano fue arrestada por las autoridades luego de que tendiera una trampa a su ex novio para poder cortarle los testículos en un estacionamiento de Mallorca, España. De acuerdo a información del medio extranjero El Español, el afectado de origen marroquí también recibió varias heridas en el rostro y cabeza.

Aparentemente, ambos habían mantenido una relación amorosa pero desde hace algún tiempo se separaron, sin embargo, el sábado pasado por la noche se quedaron de ver para pasar una noche de copas. Luego de un largo rato de diversión, ella le propuso acudir a un lugar oscuro para poder mantener relaciones sexuales el en interior de su vehículo. Al parecer todo marchaba bien hasta que el sujeto comenzó sentir un dolor inmenso entre sus piernas y se percató que la mujer estaba tratando de cortarle los testículos con un filoso cuchillo.



Al notar que estaba siendo atacado, trató de correr rápidamente y bajó del automóvil pero aun así ella logró atravesarle la mejilla y producirle una herida incisa en la cabeza. Finalmente el hombre alcanzó a refugiarse en un local y llamar al número de emergencias. Minutos más tarde arribaron al lugar de los hechos elementos de Policía Nacional y Guardia Civil, quienes procedieron a detener a la mujer y brindar atención médica al herido.

Una vez que los uniformados revisaron la gravedad de sus heridas, se dieron cuenta que a pesar de ser atendido en el Punto de Asistencia Continuada (PAC), la víctima tendría ser trasladado al hospital Inca, lugar donde recibió al menos diez grapas de sutura en la cabeza.

Por su parte, la agresora fue puesta disposición de las autoridades y posteriormente fue interrogada. Hasta el momento el caso no ha terminado de esclarecerse ya que ella dio dos versiones distinta, no obstante, fue puesta en libertad y está en espera de un juicio donde será juzgada. Se cree que la mujer tendió una trampa a su ex pareja por un ataque de celos ya que ella comentó a los policías que lo había visto conviviendo con otras mujeres en varios bares.