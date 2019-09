Mujeres árabes se rebelan contra las togas y visten ropa casual

Arabia Saudita.- Con sus tacones altos golpeando las baldosas de mármol, una mujer saudita desafiante volvió la cabeza y jadeó mientras se pavoneaba por un centro comercial de Riad, sin una abaya que cubría su cuerpo.

La prenda de vestir ondulada, generalmente completamente negra, es una vestimenta pública habitual para las mujeres en el reino islámico ultraconservador, donde es ampliamente visto como un símbolo de piedad.

El año pasado, el gobernante de facto, el príncipe heredero Mohammed bin Salman, insinuó durante una entrevista con CBS que el código de vestimenta puede ser relajado, diciendo que la túnica no era obligatoria en el Islam.

Pero a pesar de su gran impulso de liberalización, la práctica continuó ya que no siguió un edicto formal. Posteriormente, algunas mujeres organizaron una rara protesta en las redes sociales contra la restricción, publicando fotos de ellas mismas usando la prenda que oculta la figura de adentro hacia afuera.

A pesar del riesgo de provocar archiveros conservadores, muchos otros ahora dejan sus capas abiertas en el frente o las usan en colores brillantes. Mashael al-Jaloud ha llevado la rebelión cultural un paso más allá: dejó de usar la bata.

En una vista deslumbrante, la especialista de recursos humanos de 33 años paseó por un centro comercial en el centro de Riad la semana pasada usando nada más que una blusa naranja quemada sobre pantalones holgados.

En la multitud, hubo jadeos audibles y cejas arqueadas. Las mujeres veladas de pies a cabeza miraban con recelo. Algunos la confundieron con una celebridad.

"¿Eres famoso?" preguntó una mujer que se acercó sigilosamente a ella. "¿Eres modelo?" Jaloud se rió y dijo que era una mujer saudita normal. - 'Sólo quiero vivir' - Jaloud es una de las pocas mujeres que han abandonado la abaya en los últimos meses.

Pero la tendencia subraya un impulso audaz por las libertades sociales de los jóvenes sauditas que puede superar la capacidad de cambio de la monarquía.

Manahel al-Otaibi, un activista de 25 años, también ha renunciado a la prenda. "Durante cuatro meses he estado viviendo en Riad sin una abaya", dijo Otaibi, caminando por la calle Tahlia, una calle repleta de restaurantes, en overoles informales.

"Solo quiero vivir como quiero, libremente y sin restricciones. Nadie debería obligarme a usar algo que no quiero". La abaya, que ha existido durante miles de años pero que solo se hizo obligatoria en las últimas décadas, también es obligatoria para las mujeres no musulmanas en el reino.

El código de vestimenta una vez fue aplicado de manera fanática por la policía religiosa ahora neutralizada, y las mujeres descubiertas aún enfrentan acoso al azar en una nación conservadora donde la vestimenta a menudo se asocia con la castidad.

No hay leyes claras, no hay protección. Podría estar en riesgo, podría ser asaltado por fanáticos religiosos porque no tengo una abaya, dijo Jaloud.