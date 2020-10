Mujeres en Argentina alquilan grúa para ver a una amiga enferma de cáncer internada en un hospital

Buenos Aires, Argentina.- Un grupo de mujeres en Argentina alquilaron una grúa para poder ver a una amiga enferma de cáncer que está en un hospital, luego de pasar más de dos meses sin poder hacerlo debido a las restricciones por el nuevo coronavirus (COVID-19), y la conmovedora escena se hizo viral.

Los hechos fueron grabados desde afuera del Hospital Fleming de La Plata, capital de la provincia argentina de Buenos Aires, y se puede ver a las amigas emocionadas, con globos y carteles, por ver a Gabriela de 52 años, aunque sea de lejos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Cómo no íbamos a venir. Estamos acá boluda, no lo puedo creer. No pueden con nosotros Gaby", se puede escuchar que dice una de las 12 mujeres.

Medios locales reportaron que, el grupo de amigas se conoce desde hace 12 años, y en los dos últimos meses solo habían visto a Gabriela por videollamadas. Por lo que buscaron varias opciones y encontraron la de alquilar una plataforma tijera, utilizada para construcciones de edificios.

"Es una mezcla de sensaciones debido a que no es una fiesta ni nada que se parezca, sino una forma de honrar una amistad de muchos años", dijo una de las amigas de Gabriela al diario El Día de La Plata.

Usuarios en redes sociales comentan desde la semana pasada sobre el video, que ha sido compartido en varios países.