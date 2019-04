Mujica: Estamos acostumbrados a golpes de Estado en América Latina

Montevideo.- El expresidente uruguayo José Mujica dijo este martes que América Latina "está acostumbrada" a golpes de Estado, respecto a la situación de Venezuela en la que el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, junto al también opositor Leopoldo López se levantaron con un grupo de militares en contra de Nicolás Maduro.

"Estamos acostumbrados a golpes de Estado en América Latina. Ha habido más que yuyos (pasto). Hay que decir como (Carlos) Gardel 'un año más, qué importa'. Va a pasar, el pasto va a seguir creciendo, las mujeres van a tener hijos, vendrán nuevas generaciones. Vivir es tener heridas, pero igual hay que aprender a vivir". expresó.

Sin embargo, afirmó que no posee la información suficiente sobre los detalles de lo que ocurre en el país caribeño, por lo que no puede "tocar de oído".

"Yo no puedo compartir nada porque no sé nada. No puedo tocar de oído. Vengo en el auto, y en el auto sentí ahí unos chamuyos (rumores), no sé nada".