Mujica: Evasión fiscal es el "cenit" de la corrupción 

Panamá.- El expresidente uruguayo José "Pepe" Mujica dijo hoy en Panamá que la evasión fiscal es el "cenit" de la corrupción y que depositar fondos en paraísos fiscales "sabotea el desarrollo social de los países".

"La evasión fiscal contemporánea es el cenit de la corrupción porque es una negación de recursos solidarios" y dificulta la puesta en marcha de políticas públicas de carácter social, aseguró el exmandatario en la sede del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), ubicado en la capital panameña.

Mujica, quien ofreció el discurso de apertura de la XXXIV Asamblea Ordinaria del Parlatino, dijo que la corrupción "es tan vieja como el mundo" y "no es solo patrimonio de Latinoamérica", sino que es un mal que afecta a todos los países.

"Es muy difícil tener instituciones fuertes y solventes con estados que tienen debilidad fiscal. Sin embargo, es más difícil fiscalizar a los sectores más ricos que tienden a evadir y a influir en las decisiones políticas", apuntó.

El exgobernante, quien el jueves recibió el título de Doctor honoris causa en la Universidad de Panamá, alertó de nuevo de que la democracia está amenazada en Latinoamérica por la desigualdad económica y que puede llegar a convertirse en una plutocracia.

"La concentración excesiva de la riqueza tiende a transformase en concentración de poder político indirectamente", aseguró.

Sin embargo, el antiguo guerrillero uruguayo indicó que la corrupción no se puede combatir con tiranía y que "es mejor pagar el precio de la irresponsabilidad que amordazar a la sociedad".

Para Mujica, la solución a la corrupción radica en un cambio cultural, ya que la cultura capitalista ha potenciado el carácter egoísta del ser humano y ha fomentado la idea de que "vamos a ser más felices cuanta más plata tengamos". Con información de EFE.

"Espero que México se libre del narco "

México.- El ex presidente de Uruguay, José Mujica, aseguró que espera que nuestro país se pueda liberar del narcotráfico lo antes posible, debido a que México está poniendo los muertos y el dinero se queda en otro lado.

Al dictar la ponencia “¿Surge un nuevo paradigma de liderazgos?”, en el marco de la 72 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en la Ciudad de México, Mujica calificó como brutal el asesinato de 11 periodistas en México y dijo que esto habla de una creciente intolerancia hacia este gremio.

“Es un desastre que habla de una enfermedad de una creciente intolerancia. Creo que México no merece eso. No es el problema del periodismo, es problema de la sociedad y espero que se puedan sacar el narcotráfico, que haya cambio, porque me doy cuenta que México pone los muertos y la lana queda en otro lado”, aseguró.

El ahora senador de su país explicó que con el narcotráfico se acabaron los valores y con la evolución del crimen organizado todo se pulverizó con el lema: “plata o plomo”.

“Con el narcotráfico se acabaron los valores. La evolución del narcotráfico significó pulverizar todo, es como una degradación dentro de la degradación, con el lema: plata o plomo”, afirmó el ex mandatario sudamericano.

Recordó que una vez un militar le dijo: “No nos vayan a meter nunca a nosotros en una guerra contra el narcotráfico, porque lo que no resiste ningún ejército del mundo son los granadazos de dólares”.

Periodismo digital. El fundador del Movimiento de Participación Popular defendió el papel de los medios impresos en el mundo y rechazó que vayan a desaparecer con la revolución digital que se está observando en el mundo, y aseguró que habrá lectores más selectos que se van a quedar con lo tradicional.

“El placer de leer el papel no va a desaparecer con la revolución digital, se va a mantener como una exquisitez, se mantendrá para un público que tal vez no sea de masas, pero va a ser más selecto. Muchos de los que hoy escriben probablemente se van a quedar en el camino y seguramente mucho del periodismo escrito va a pasar al periodismo digital, pero en fin”, expuso.

Al preguntarle sobre el estado que viven los periodistas en el mundo, sobre todo en los países de América, Pepe Mujica respondió que los comunicadores tienen una situación complicada en todas partes, porque la crítica de un periodista duele.

Libertario. Mujica utilizó los medios de comunicación para construir su liderazgo, su llegada al poder, consideraron los periodistas uruguayos Andrés Danza y Ernesto Tulbovitz.

Autores del libro Una Oveja Negra al Poder, en donde hablan sobre el ex mandatario, los dos periodistas consideraron que Mujica es un libertario construido a partir de distintos liderazgos.

Durante el panel “José Mujica en perspectiva”, Andrés Danza señaló que una de las principales virtudes del ex mandatario es no repetir el tradicional discurso político que todos los partidos generalizan.

“Mujica construye su liderazgo y llegada al poder a través de los medios de comunicación. Trabaja bien el concepto de la noticia, sabe lo que es trascendente y no, trabaja bien su relación con los periodistas”, dijo Danza.

Ernesto Tulbovitz destacó que Mujica representa para liderazgos políticos de todo el mundo lo mismo de izquierda, derecha o centro, informó El Universal.