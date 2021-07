Muren 52 personas al quedar atrapadas durante un incendio en una fabrica de comida en Bangladesh

Asia.- Al menos 52 personas murieron en un incendio que se registró en una fábrica de alimentos y bebidas en las afueras de la capital de Bangladesh, al sur de Asia, donde quedaron atrapados en el interior, sin tener oportunidad a salvar sus vidas, informaron los bomberos.

El incendio comenzó la noche de este jueves, en la fábrica de cinco pisos de Hashem Foods Ltd., en Rupganj, en las afueras de Dhaka, donde quedaron atrapados las personas, debido por una puerta cerrada ilegalmente.

En un principió se hablo de 3 muertos, sin embargo, la policía después descubrió los demás cuerpos hasta el viernes por la tarde, después que se extinguió el fuego, el cual provoco enormes nubes de humo negro al cielo.

Leer más: Joe Biden anuncia orden ejecutiva para ayudar a los trabajadores a mejorar su empleo en USA

Cabe mencionar que, los 52 muertos no es el saldo final, pues, todavía no han sido registraos dos pisos superiores de la fábrica, dijo Debasish Bardhan, subdirector del Servicio de Bomberos y Defensa Civil.

Bardhan, explicó que la salida principal de la fábrica estaba cerrada por dentro y que muchos de los que murieron quedaron atrapados.

Muchos otros trabajadores saltaron de los pisos superiores de la fábrica y al menos 26 sufrieron lesiones, informó la agencia United News of Bangladesh.

La información sobre cuántas personas había en la fábrica y cuántas faltaban no estaba disponible de inmediato.

Bangladesh tiene una historia trágica de desastres industriales, que incluyen fábricas que se incendian con los trabajadores encerrados dentro.

La corrupción continua y la aplicación laxa han provocado muchas muertes a lo largo de los años, y las grandes marcas internacionales, que emplean a decenas de miles de trabajadores mal pagados en Bangladesh, se han visto sometidas a una fuerte presión para mejorar las condiciones de las fábricas después de que incendios y otros desastres mataron a miles de personas.

La fábrica que se incendió el jueves era una subsidiaria de Sajeeb Group, una compañía de Bangladesh que produce jugo bajo Shezan International Ltd. de Pakistán, con sede en Lahore, dijo Kazi Abdur Rahman, gerente general senior de exportación del grupo.

Los empleados quedaron atrapados dentro de la fabrica. Foto: AP

Según el sitio web del grupo, la empresa exporta sus productos a varios países, incluidos Australia, Estados Unidos, Malasia, Singapur, India, Bután, Nepal y naciones de Oriente Medio y África.

Rahman le dijo a The Associated Press por teléfono que la compañía cumple totalmente con los estándares internacionales, pero no estaba seguro de si la salida de la fábrica estaba bloqueada.

De acuerdo con las leyes de fábrica de Bangladesh, una fábrica no puede bloquear su salida cuando los trabajadores están adentro durante las horas de producción.

Mientras se llevaban a cabo los esfuerzos de recuperación el viernes, las víctimas en bolsas blancas para cadáveres estaban amontonadas en una flota de ambulancias mientras los familiares lloraban.

Mientras el humo denso continuaba elevándose desde la fábrica aún humeante, los familiares de los trabajadores desaparecidos llorando esperaban ansiosamente noticias de sus seres queridos fuera del sitio carbonizado.

Leer más: Jalisco, líder en desapariciones y hallazgo de cadáveres, tendrá un Centro de Identificación Humana

Anteriormente, los miembros de la familia se enfrentaron con la policía mientras esperaban durante la noche sin saber nada del destino de sus seres queridos.

El gobierno ordenó una investigación sobre la causa del incendio.