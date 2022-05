"Murió de dolor". Hombre muere tras perder a su esposa, una de las maestras asesinadas en el tiroteo de Texas

Texas.- Joe García, murió de un infarto ante el dolor que le causó la muerte de su amada esposa, Irma García, quien fue una de los docentes asesinados en la escuela primaria Robb Elementary, junto con 19 niños el pasado martes durante un tiroteo en Texas.

El esposo de la maestra Irma , Joe García, falleció el jueves por la mañana, anunció el sobrino de la pareja, quien aseguró que su tío murió de dolor por la muerte de su esposa con quien tuvo 4 hijos.

Joe y la maestra Irma, fueron novios en la escuela secundaria y estuvieron casados durante 24 años, la pareja dejó cuatro hijos, de 23, 19 y 15 años y el menor, de 13, según informó su sobrino

"ES EXTREMADAMENTE desgarrador y vengo con un profundo dolor a decir que el esposo de mi tía Irma, Joe García, falleció debido al dolor", compartió su sobrino John Martínez.

Las maestras Irma y Eva Mireles estaban entre las 21 personas muertas durante la masacre del martes después de que el presunto pistolero Salvador Ramos, de 18 años, se atrincherara dentro de su salón de clases de cuarto grado y abriera fuego, informó The Sun.

Cuando las autoridades entraron al salón de clases momentos después del tiroteo, Martínez dijo que habían “encontrado su cuerpo allí, abrazando a los niños en sus brazos prácticamente hasta su último aliento”.

“Irma, literalmente haría cualquier cosa por cualquiera... sin hacer preguntas. Amaba a los niños de su clase y murió tratando de protegerlos”, dijo en la pagina de GoFundMe su sobrina Debra Austin, quien está pidiendo donativos para ayudar a su familia y para los gastos que se genere, tras la muerte de la maestra.

El tirador entró al edificio “sin obstrucciones”

El hombre armado de 18 años que asesinó a 21 personas en una escuela primaria ingresó al edificio “sin obstrucciones” a través de una puerta que aparentemente no estaba cerrada con llave, dijo un funcionario policial de Texas.

Víctor Escalón, director regional del Departamento de Seguridad Pública de Texas, dijo el jueves que Salvador Ramos inicialmente no se encontró con ningún oficial de la ley cuando ingresó a la Escuela Primaria Robb el martes y abrió fuego, matando a 19 niños y dos maestros, según lo informado por The Associated Press.

Las autoridades policiales enfrentaron preguntas y críticas cada vez mayores el jueves sobre cuánto tiempo pasó antes de que irrumpieran en un salón de clases de una escuela primaria de Texas y detuvieran el alboroto de un hombre armado.

Te recomendamos leer:

Por separadoparado, después de dos días de relatos poco claros y contradictorios de la policía, un oficial de la ley de Texas dijo que un oficial armado del distrito escolar no se encontró ni intercambió disparos con el atacante, Salvador Ramos, de 18 años, antes de que ingresara a Robb Elementary en el localidad de Uvalde, como se informó anteriormente.