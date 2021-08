Murió el enfermero que fue linchado por haberse contagiado de Covid-19 en Argentina

Argentina.- Lamentablemente un enfermero que fue linchado a mediados del año pasado por contagiarse de Covid-19 murió de un paro cardíaco.

El fallecido fue golpeado de manera brutal por sus vecinos para que se fuera del barrio en la provincia de Neuquén, en Argentina, al enterarse que se había contagiado de Covid-19 a mediados del 2020.

"Me encuentro atravesando una situación de extrema violencia contra mi persona", dijo hace un año a un medio local, Daniel Porro.

Además de lincharlo los vecinos también le quemaron su casa y le robaron su auto, solo por haberse contagiado de coronavirus.

Daniel se acostó a dormir en casa de su madre y ya no despertó, murió de un paro cardiaco, su corazón se detuvo el pasado mes de julio.

"Uno de sus hermanos pasó por la habitación y ya estaba muerto", relató con dolor su padre.

El linchamiento que sufrió el enfermero hoy occiso no se olvida y su padre reveló que Daniel nunca olvidó el trató que recibió de sus vecinos, desde aquel día violento no podía dormir bien, trabajaba durante le día y hasta la noche de acostaba pero no podía conciliar el sueño.

"Él nunca se pudo recuperar de aquel rechazo social", dijo el papá del enfermero, el señor Miguel.

Daniel comenzó a recibir amenazas a mediados de junio en 2020, cuando debió ser aislado primero en su vivienda por el Covid-19, trasladado después al hospital Bouquet Roldán, donde fue dado de alta a los 14 días con hisopado negativo.