Nace bebé con pene en su espalda por gemelo parásito

Mientras se encontraba en el vientre de su madre, un pequeño desarrollo un pene extra en su espalda y ésto ocurrió debido a un gemelo parásito que no pudo desarrollarse.

El niño nació con dicho órgano adosado a su espalda, el cuál ya fue extirpado con ayuda de un grupo de médicos especialistas del Instituto de Investigación Científica de Pediatría de Azerbaiyán.

Se informó que la operación fue realizada con éxito.

Al menor solo le quedará una cicatriz por la operación quirúrgica, según aseguró el El Dr. Gunduz Agayev, jefe del departamento de neonatología del instituto.

Por el momento, el bebe se encuentra en recuperación. En lo que respecta a su órgano sexual normal, se dio a conocer que se encuentra "donde debe de estar" y no se tiene ninguna complicación.

Dicho procedimiento no afectará la espalda del pequeño, sólo aquella marca de su hermano en la espalda cuando estuvo dentro del útero.

Mi bebé nació viva, me obligaron a abortar: exguerrillera

Colombia.- Patricia sufrió probablemente el momento más amargo de su vida en las FARC, la exguerrillera alzó la voz y habló sobre al aborto que le forzaron a realizarse siendo parte de este grupo.

La mujer relató para Blu Radio que fue víctima de muchas vejaciones desde su reclutamiento en estas filas a la edad de 11 años.

“El comandante del frente era ‘Marín Sombra’ y el que me reclutó a mí fue un guerrillero que se llamaba Julián (…)

Cuando apenas era una niña llegó la guerrilla a la finca donde vivía con su familia y vivían del cultivo. Ahí siendo una pequeña, “tomé la decisión de ingreso y me llevaron”.

A los 25 años de edad llegó uno de los momentos que más marcaron su vida, fue obligada a abortar. Patricia mantuvo una relación con otro guerrillero y producto de esta esperaba un bebé.

“Tuve un aborto de 8 meses. Las represalias que tomaron contra mí fue porque mi compañero desertó y quedé sola cuando estaba embarazada. Informé al comandante de nosotros y me dijo que la orden que daba el secretariado es que tocaba abortar porque era prohibido tener un hijo en la guerrilla”.

A pesar de tener un rango medio no hubo compasión.

“El reglamento es para todos por igual, las mujeres en la guerrilla no pueden tener hijos”.

“Me dijeron que en la conferencia nacional de las Farc quedó plasmado que las mujeres guerrilleras no podían tener hijos y a las que les dan permiso de tenerlo es por enfermedad u otras cosas”. Habían más madres, pero a ella no se le permitió.

“Me llevaron a un campamento, me dieron cuatro pastillas y como a las seis de la tarde me empezaron contracciones. No me daban fuerte, entonces me doblaron la dosis de pastillas para que mi bebé se viniera. Mi bebé nació viva, duró 40 minutos y falleció”.

Posteriormente, las FARC emitieron un comunicado en el que informaban que las guerrilleras embarazadas debían abandonar la guerrilla o interrumpir su embarazo.