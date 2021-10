"Nadie me ama, nadie me va a alimentar hoy": Fueron las últimas palabras del niño de 6 años antes de morir

Reino Unido.- Un niño de seis años fue asesinado presuntamente por sus padres, mientras lloraba y sollozaba intentando decirles a los miembros de su familia "nadie me ama" y "no me alimentaran hoy", escuchó un tribunal de Inglaterra.

Los padres identificados como Thomas Hughes de 29 años y su novia Emma Tustin de 32 años, son acusados conjuntamente por el asesinato del pequeño Arthur Labinjo-Hughes, el niño fue encontrado con una "lesión cerebral insuperable" en su casa en Solihull, Warwickshire, Inglaterra.

La pareja "enveneno" al niño de seis años y lo hizo soportar meses de abuso antes de matarlo "golpeándoles la cabeza contra una superficie dura", escuchó Coventry Crown Court.

La pareja "volátil y disfuncional" supuestamente se animó mutuamente a lastimar y a degradar al niño, quien soportó una "campaña de abuso diseñada para aterrorizarlo".

Al describir el caso a la Fiscalía, contaron cómo los malos tratos del niño cumplían con la definición médica de tortura infantil.

Al pequeño Arthur lo dejaron solo hasta "14 horas al día", sin cama, ni ropa, sin comer ni beber.

Arthur había estado bajo el cuidado exclusivo de su padre después de que su madre biológica, Olivia Labinjo, fuera condenada por apuñalar a su novio en 2019.

Los archivos de audio recuperados del teléfono de Tustin que se mostraron a los miembros del jurado hoy, escucharon los sollozo de Arthur: "Quiero ir con la niñera" y "nadie me ama, nadie me va a alimentar hoy".

Los mensajes de texto intercambiados entre Hughes y Tustin también se leyeron en la corte, y uno de su padre decía: "Me ocuparé de él cuando esté en casa y no será bonito".

Después de escuchar una nota de voz de Arthur llorando, advirtió en más mensajes de texto: "Lo terminaré cuando regrese".

En otro mensaje, Hughes compara a su hijo con "Hitler" y amenaza con "quitarle la mandíbula de los hombros".

Hasta el momento, tanto Hughes como Tustin niegan el asesinato.

Cabe señalar que en abril de 2020, surgieron los servicios sociales para niños y su abuela paterna alertó a la policía sobre las preocupaciones sobre el cuidado de Arthur. La familia extendida había visto moretones en la espalda de Arthur, y dijo que Tustin lo había "llamado un mocoso horrible y feo" y lo había empujado de cabeza hacia las escaleras.

Después de que los servicios para niños vieron a Arthur el 17 de abril, "no se plantearon preocupaciones", y aunque se enviaron fotos de los moretones a la policía, no se tomaron más medidas, dijo el Fiscal al jurado.