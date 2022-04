"Nadie sabe lo que viví, tengo mucho miedo", mujer policía cuenta como fue abusada por compañeros

Colombia.- Una mujer policía de Colombia relató en sus redes cómo fue victima de abuso sexual por parte de sus compañeros, y que, a pesar de haber denunciado los hechos, las autoridades no han hecho anda para detener a sus agresores.

La joven, identificada como Vanessa, quien es policía en Colombia, compartió una foto de sus agresores diciendo que ocho días atrás habían abusado sexualmente de ella, y ahora se siente con mucho miedo debido a las represalias que pueda tener ella o su familia.

La joven contó en redes sociales que desde el 27 de marzo no ha podido dormir, y que ha perdido el apetito, ya que dos personas, a las cuales consideraba sus amigos, abusaron sexualmente de ella.

"Desde muy pequeña mi sueño más grande había sido ser policía. Gracias a mis padres logré cumplir ese gran sueño, pero hoy, exactamente se cumplen ocho días de una total tragedia. Nadie sabe lo que viví, y sinceramente no deseo que alguien más lo viva, hoy decido hacerlo público, con la intención de que alguien pueda ayudarme, tengo mucho miedo, miedo de todo lo que pueda pasarme a mi y mi familia. desde ese 27 de marzo del 2022 no he podido dormir en lo absoluto, he perdido mi apetito y todo porque dos personas que consideré en su momento amigos.

ME VIOLARON. Y YO NO TUVE LA CULPA. NO ENTIENDO COMO SIENDO COMPAÑEROS DE TRABAJO PUDIERON SER CAPAZ. SIENDO PATRULLEROS TAMBIÉN!!!, CURSOS, Y PORQUE LA MISMA POLICÍA A LA QUE TANTO AMO NO ME AYUDA A ACELERAR UN PROCESO PARA QUE ELLOS PUEDAN PAGAR LO QUE HICIERON, ENSERIO NECESITO AYUDAAAA! NO PUEDO MAS CON ESTO.", publicó la joven policía en su cuenta de Instagram.

Los presuntos agresores de Vanessa también son policías, "No entiendo como siendo compañeros de trabajo pudieron ser capaces, siendo patrulleros también".

Vanessa también se siente decepcionada, ya que desde niña soñó con ser policía, pero ahora que le ha sucedido esto la corporación policiaca no la ayuda ni acelera el proceso para detener a sus presuntos agresores.