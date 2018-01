Nahir protagonizó un falso secuestro cuando tenía 16 años

Gualeguaychú, Argentina.- Como si el escandaloso asesinato de su novio no hubiera causado ya bastante controversia, ahora se ha dado a conocer que Nahir Galarza presuntamente protagonizó un falso secuestro cuando tenía 16 años.

De acuerdo con el diario "El día de Gualeguaychú", Galarza, la adolescente de ahora 19 años que mató a su novio de dos tiros, se reportó hace algunos años como "víctima" de un secuestro ante las autoridades, sin embargo, al no tener pruebas contundentes y relatar unos hechos llenos de ambigüedades, el caso quedó archivado.

El medio local informa que, cuando la joven era una estudiante de secundaria, estuvo todo un día desaparecida sin informar a sus padres de su paradero ni dejarles manera de comunicarse con ella. Ante esto, la familia de Nahir, con gran mortificación, informó a las autoridades correspondientes para comenzar su búsqueda.

Sin embargo, la chica volvió a su casa al anochecer, y de acuerdo a el reportaje, Nahir relató que en el momento en que salió del colegio, la habían obligado a subirse a un auto, ingirió drogas a manera forzada y perdió el conocimiento. Agregó que cerca de las 21:00 horas despertó tirada en un terreno baldío.

A pesar del aspecto desaliñado de la ahora convicta, y de tener el cabello lleno de pasto, los investigadores de su caso no fueron capaces de encontrar ninguna clase de indicio en su cuerpo que la confirmara como víctima de un abuso sexual. El fiscal que lideró la investigación no pudo confirmar que lo denunciado por la chica fuera cierto, y el caso quedó en el archivo, señala el medio local.

Con respecto a esto, el abogado defensor de Galarza, Horacio José Dargainz, declaró que desconoce la situación relatada en mencionado perodico, asegurando que la joven no tiene causas pendientes, o al menos “no, que yo sepa no”, además de negar que la chica tuviera problemas con la ley previos al caso de homicidio del ex novio de 20 años, Fernando Pastorizzo.

"Todos quieren lincharla, pero ya está, va a pagar por lo que hizo"

La mamá de Nahir Galarza, la chica que asesino a Ferrnando Pastorizzo, ya no pudo contener más el llanto y afuera de las puertas del tribunal de Gualeguaychú se desahogó, la imagen de una madre deshecha y quebrada reflejaba aquel rostro que escondía tras la espalda de su marido, la mujer ya no se contuvo más y se expresó ante clarín.

"Esto es un sueño del que quiero despertar, me siento muy mal. Es difícil, nunca se me hubiera pasado por la mente que iba a pasar algo así", le dijo Kroh a este diario.

"Ella me dijo que estaba sufriendo, que estaba mal. Yo, cuando la vi que estaba lastimada quería ir a hacer la denuncia. Pero me dijo 'no mamá, no te metas, porque son mis cosas'. Le dije: 'bueno, pero vamos a hacer la denuncia. Te acompaño. Seguro que papá también'. Y me respondía: 'no ma, no quiero tener más problemas de los que tengo'. Estaba amenazada", afirmó la mujer.

Yamina, la mamá de la chica, la expone como victima de violencia ejercida por Fernando Pastorizzo mismo con el que sostenía una relación, argumentó que se enteró de esa situación días antes de Navidad.

"Nosotras vamos al gimnasio juntas todas las mañanas, (Nahir) tenía un moretón acá --dice mostrando la palma de su mano derecha. Tenìa un anillo que era una coronita y se le había roto todo. Tenía todo lastimado", comunico la madre.

Los padres de la chica la califican como una joven saludable "no fuma, no se droga", la chica había pasado a segundo de la carrera de Abogacía y que ayuda a las tareas del hogar, además tiene un hermano de 16 años que presenta retraso madurativo y no sab nada de la situación según argumentan los papás.

"Somos todos grandes y eso está incluido ahí, en la casa. Vas, pasás, la buscás, te la llevás" Yamina comentó sobre el arma."Mi hija no es un monstruo"

La familia a recibido insultos tras los hechos, en el momento en el que se realizaba la entrevista, pasó un automóvil y un hombre les grito "Asesinos" , para ellos es la cruel realidad, aunque la chica esta dispuesta a pagar y fue entregada, la sociedad los ha catalogado de esa manera.