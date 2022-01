Nancy Pelosi buscará la reelección en la Cámara de Representantes de USA

Estados Unidos.- Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, dio a conocer que se postulará en las lecciones del próximo mes de noviembre del presente año, buscando reelegirse en el cargo que actualmente ocupa como legisladora.

No obstante, la representante demócrata no reveló más detalles sobre si tiene la intención de mantenerse en el liderazgo de su partido en el ámbito legislativo o si optará por la Presidencia de la Cámara Baja, en caso de que su partido conserve la mayoría.

Pese a que ya en 2018 Pelosi había prometido a los integrantes del partido demócrata que este sería su último mandato como presidenta de la Cámara de Representantes, posteriormente hubo resistencia de su parte a confirmar dicha aseveración.

Leer más: La OCDE inicia conversaciones para adhesión de Brasil, Argentina y Perú

Mediante su cuenta oficial de Twitter, la legisladora demócrata de 81 años hizo de conocimiento público, a través de un video, que se presentará a la reelección, al tiempo que enfatizó la necesidad "crucial" de defender la democracia de Estados Unidos.

"Aunque hemos hecho progresos, se necesita hacer mucho más para mejorar la vida de la gente. Nuestra democracia está en riesgo por los asaltos a la verdad, el asalto al Capitolio y los asaltos al derecho al voto estado por estado. Estas elecciones son cruciales. Nuestra democracia está en riesgo, nada menos", refirió Pelosi.

Tras ello, la representante estadounidense anunció su postulación a la reelección en el Congreso, pidiendo el apoyo de los votantes, enfatizando que se sentiría muy honrada y agradecida por el respaldo.

"Pero nosotros no agonizamos, nos organizamos. Y por eso me postulo a la reelección al Congreso y respetuosamente busco su apoyo. Me sentiría muy honrada y agradecida por ese apoyo", hizo hincapié.

Nancy Pelosi ha sido presidenta de la Cámara Baja del Congreso estadounidense en dos ocasiones (entre 2007 y 2013, y desde 2019 a la fecha); la última vez fue electa para el cargo al ser el rostro principal de la oposición frente al entonces presidente Donald Trump.

Leer más: Se extiende la crisis en Honduras con la instalación de dos legislaturas paralelas

Será el próximo 8 de noviembre de este 2022 cuando se lleven a cabo las elecciones legislativas en Estado Unidos, las cuales funcionan como una medición del mandato del presidente en curso, en este caso de Joe Biden.