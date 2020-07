Naomi Campbell posó desnuda en el metro de Nueva York FOTOS

Nueva York.- La supermodelo Naomi Campbell se atrevió a caminar desnuda por una estación de tren de la ciudad de Nueva York, todo en nombre de la moda.

Campbell, de 50 años, compartió fotos de ella misma el sábado mientras exploraba una estación de metro.

En una foto, se la ve sentada en una silla mientras agarra un bolso Valentino. En otra foto, se la ve esperando en la plataforma del metro descalza, sosteniendo un bolso diferente de Valentino.

Finalmente, compartió una imagen de sí misma en el tren con una bolsa más de Valentino en su regazo, etiquetando la casa de moda en las tres publicaciones. También menciona que las fotos quedaron "inéditas".

Un representante de Valentino ha confirmado que las tomas son de 2019, antes de la propagación de COVID-19 en toda la ciudad.

Las imágenes sorprendieron a los fanáticos en línea, no solo por su estado de desnudez, sino porque el juez "Making the Cut" ha sido particularmente cauteloso cuando se trata de evitar el virus, vistiendo un traje de materiales peligrosos durante un vuelo de marzo de Los Ángeles a Nueva York.

No es un momento divertido, no es un momento humorístico, no estoy haciendo esto para reír, insistió.