Netflix narró su caso de abuso sexual y hoy es noticia por su suicidio en EU

Estados Unidos.- La estrella de Netflix, Daisy Coleman, murió por suicidio a los 23 años de edad. La protagonista del documental Coleman apareció en la película Audrie & Daisy de 2016. Su cuerpo fue encontrado después de que su madre, Melinda, instara a la policía a realizar un control de bienestar. Llamó a Coleman "mi mejor amiga y [una] hija increíble" cuando anunció la noticia en Facebook.

Ella continuó: “Creo que tenía que hacer que pareciera que podía vivir sin ella. No puedo ¡Ojalá pudiera haberle quitado el dolor!

Audrie y Daisy revelaron las experiencias de asalto sexual de Coleman y Audrie Pott en 2012. El documental explora el acoso que enfrentan las víctimas adolescentes de asalto.

Melissa agregó: "Nunca se recuperó de lo que esos chicos le hicieron y simplemente no es justo. Mi niña se ha ido ". El documental detalla las acusaciones de Coleman de que fue violada en una fiesta cuando tenía 14 años por Matthew Barnett, que tenía 17.

Después de que las noticias llegaron a los titulares nacionales, su familia se vio obligada a mudarse de Maryland. El caso finalmente se abandonó, lo que, según la familia de Coleman, se debía al hecho de que la familia de Barnett tenía conexiones políticas locales.

Coleman co-fundó SafeBAE (Before Anyone Else), una organización sin fines de lucro enfocada en detener la agresión sexual entre los estudiantes de la escuela, así como en ayudar a los jóvenes sobrevivientes.

Una declaración emitida por SafeBAE dijo: "[Estamos] destrozados y conmocionados por su fallecimiento".

“Ella tenía muchos demonios que los enfrentaban y los había enfrentado y vencido a todos, pero como muchos de ustedes saben, la curación no es un camino directo ni fácil. Ella luchó más y más duro de lo que nunca sabremos ”.

La declaración agregó que Coleman querría que los jóvenes sobrevivientes que ella ayudó "sepan que son escuchados, que importan, que son amados y que hay lugares para que obtengan la ayuda que necesitan".

