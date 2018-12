Nevada es 1er estado con mayoría femenina en legislatura

LAS VEGAS (AP) — Nevada se convirtió el martes en el primer estado de Estados Unidos con más mujeres en la legislatura bicameral cuando autoridades municipales en Las Vegas asignaron a dos mujeres a puestos vacantes en la Asamblea estatal.

Las designaciones de las demócratas Rochelle Thuy Nguyen y Beatrice “Bea” Angela Duran a dos escaños legislativos del área de Las Vegas, dan a las mujeres 51% de los 63 escaños de la legislatura.

Las mujeres tendrán nueve de los 21 asientos en el Senado estatal, quedándose cortas de una mayoría en esa cámara. Sin embargo, cuentan con 23 de las 42 curules en la Asamblea, que corresponde a 55% en esa cámara. En total ocuparán 32 escaños en las dos cámaras.

Ningún estado había logrado antes una mayoría femenina en la legislatura, ni siquiera un 50%, según el Centro de Mujeres y Política Estadounidense de la Universidad Rutgers, que monitorea la representación de mujeres en la política.

Las mujeres ganaron escaños en la Asamblea y Senado de Nevada durante la elección de noviembre de 2018, pero no alcanzaron una mayoría general en esa instancia. Las vacantes que se abrieron cuando algunos legisladores ganaron otros puestos en la elección en noviembre, y el nombramiento de una legisladora interina, permitieron luego que las mujeres obtuvieran escaños adicionales.

Antes de 2018, Nueva Hampshire fue el primer estado en tener una mayoría femenina en una cámara de la legislatura, cuando las mujeres tuvieron la mayoría en el Senado del estado en 2009 y 2010.

Con la elección de 2018, las mujeres cruzaron el umbral del 50% en la Asamblea estatal de Nevada y la Cámara de Representantes del estado de Colorado, pero no se logró una mayoría general hasta las designaciones de Nevada.

“Hasta este momento no tenía precedentes una mayoría femenina en la legislatura general”, dijo Kelly Dittmar, profesora asistente de ciencias políticas en Rutgers-Camden.

“Eso podría influenciar a los jóvenes. Podría influenciar a otras mujeres para ver a ese cuerpo tanto más amigable hacia ellas como más responsivo a sus preocupaciones”, agregó.

“Es una gran victoria”, dijo Duran en entrevista telefónica a The Associated Press. “Las mujeres demuestran tener más conocimiento y no tienen miedo de demostrar ese poder que tienen”.