¡Ni una más! Mujer denuncia a su propio hermano por violentar a la esposa e hijos

Colombia.- Una mujer de nombre Geidy Cardona hizo justicia por su cuñada y sus sobrinos al denunciar a su propio hermano por maltratarlos hacia ellos, el hecho ocurrió en Bogota, Colombia.

La hermana del agresor relató con crudeza los reiterados maltratos en contra de su cuñada a un medio local: "En este caso prima el bienestar de mi cuñada y de mis sobrinos, los cuales son menores de edad", dijo Geidy.

Mediante un video difundido en redes sociales, Geidy cuenta como las brutales golpizas han hecho que su cuñada haya estado varias veces en el hospital, entre ellas una vez con el tabique partido y otra, con un golpe en un ojo que por poco pierde.

"Le dice que la va apuñalar, que va abrir las llaves del gas y va prender la casa, que le va rociar gasolina", declaró Geidy Cardona.

"Me siento perseguida, me siento asustada, ya no sé que más hacer, a quien acudir, pues este señor está cada vez más enfermo de la cabeza", dijo la víctima a un medio colombiano.

La hermana del agresor pide a las autoridades que actúen de una vez por todas, pues afirma que la vida de su cuñada y sus sorino corren peligro.

Sin embargo, Geidy, asegura que, a pesar de las denuncias, medidas de protección y un proceso legal en contra de su hermano, la actuación de las autoridades es deficiente.

"Después de ella tener tantos procesos, no ha pasado nada. ¿Cómo es posible que la última audiencia se haya realizado en noviembre y la otra sea hasta junio?", cuestionó indignada.