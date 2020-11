Nicolás Maduro lamenta la muerte de Diego Armando Maradona "su hermano"

Caracas, Venezuela.- El líder socialista de Venezuela, Nicolas Maduro, lamentó este miércoles la muerte del exfutbolista argentino, Diego Armando Maradona, a quien considera "su hermano", y compartió momentos que mantuvieron juntos.

"Mucha tristeza nos ha dejado la leyenda del fútbol, un hermano y amigo incondicional de Venezuela. Querido e irreverente 'Pelusa', siempre estarás en mi corazón y en mis pensamientos. No tengo palabras en este momento para expresar lo que siento. ¡Hasta siempre, Pibe de América!", escribió en Twitter el mandatario.

Luego Maduro escribió arriba de un video de Maradona diciendo que estaba honrado de ser "la mano del Diez" de Venezuela: "Recordando a nuestro hermano por Siempre... El Mas Grande De Todos....".

Ayer tambien Maduro dedicó buena parte de una alocución que realizó a través del canal estatal VTV para recordar al astro argentino.

"Cultivamos una amistad verdadera, la última vez que hablé con él fue el día de su cumpleaños", dijo Maduro al tiempo que le agradeció por su lealtad y por ser un "gran rebelde contra las injusticias y los opresores del mundo".

#EnVideo�� | Presidente de Venezuela, @NicolasMaduro: Diego fue y será siempre un gran rebelde contra las injusticias y los opresores del mundo#ProduciendoYVenciendo pic.twitter.com/lJrjl6NNCr — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) November 25, 2020

Resaltó que en enero fue la última vez que vio al astro argentino durante una reunión en casa presidencial venezolana, y que en esa oportunidad Maradona le manifestó su intención de ayudarle a "resolver" los "problemas" para la importación de alimentos que, según el Gobierno, se ve afectada por las sanciones extranjeras.

Nos ayudó en algunas cosas secretas", reveló.

Maradona manifestó en varias ocasiones su respaldo al gobierno de Maduro, sobre todo cuando era cuestionado por buena parte de la comunidad internacional que lo señalaba, como lo sigue haciendo, de dictatorial y autoritaria.

En 2017, un año en que se registraron numerosas protestas antigubernamentales en el país sudamericano que dejaron más de 120 muertos, muchos de ellos por la acción de los cuerpos de seguridad, Maradona se declaró un "soldado" de Maduro y aseguró que siempre apoyaría al líder político, al que también llamaba "hermano".

El último viaje de Maradona a Caracas lo hizo en enero de este año, cuando la televisión estatal venezolana difundió imágenes de su encuentro con el mandatario y su esposa, Cilia Flores, en un ambiente distendido y lleno de risas.

Este jueves, Maduro compartió otra video en el que recibió un reloj como regalo del exfutbolista: "Este vídeo muestra el momento preciso en el que mi hermano Diego Armando Maradona me regaló el reloj que atesoraré por siempre como un bonito recuerdo. Así como me dijo ese día: "Te voy a regalar algo para que me recuerdes siempre". ¡Diego, te llevo en mi corazón!".

Este vídeo muestra el momento preciso en el que mi hermano Diego Armando Maradona me regaló el reloj que atesoraré por siempre como un bonito recuerdo. Así como me dijo ese día: "Te voy a regalar algo para que me recuerdes siempre". ¡Diego, te llevo en mi corazón! pic.twitter.com/FRh0LqtTPR — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) November 26, 2020

Diego Armando Maradona murió a los 60 años por un paro cardíaco, en su casa en Argentina en la que se había instalado tras una operación en la cabeza.

Con información de EFE.