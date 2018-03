Francia: sigue interrogatorio a Sarkozy por corrupción

PARÍS (AP) — Las autoridades interrogaban el miércoles por segundo día consecutivo al expresidente de Francia Nicolas Sarkozy ante la acusación de que recibió millones de euros de fondos ilegales del fallecido líder libio Moamar Gadafi para su campaña electoral.

Tras pasar la noche en su casa, Sarkozy regresó a una comisaría de policía en Nanterre, al noroeste de París, para ser cuestionado por agentes anticorrupción, dijo a The Associated Press una persona con conocimiento directo del caso, que habló bajo condición de anonimato que no estaba autorizada a discutir el asunto en público.

En 2013, las autoridades galas abrieron una pesquisa sobre financiamiento de la campaña presidencial de Sarkozy de 2007, que lo llevó al Palacio del Elíseo. El expresidente, de 63 años, negó rotundamente haber cometido delito alguno.