Nicolás, el "hombre gato" que mató a su madre y a su tía; ahora toma 8 litros de leche al día en la cárcel

La profesional admitió que el acusado "no tiene conductas normales" y que "tiene un modo de ser diferente". Finalmente, la psicóloga oficial Gema Lara, quien entrevistó en al menos cinco oportunidades a Gil Pereg, que fue contundente al afirmar que no observó "ningún tipo de alteración" de parte del imputado, quien prestó colaboración y no dio problemas.

El especialista, expuso ante el jurado y la jueza técnica Laura Guajardo, el médico del penal San Felipe Sebastián Della Torre, quien evaluó a Gil Pereg. "No tenía patología psiquiátrica hasta el momento de su internación en El Sauce. No fue la misma persona en los distintos momentos, conmigo mantuvo un trato normal".

"Pereg está en condiciones de alta y de poder volver al penal", agregó el psiquiatra, quien admitió que si bien tiene alteraciones de juicio y algunos aspectos de su vida, no los comprende pero hay otros que sí. "En psiquiatría no es blanco o negro".

Nicolás tiene un comportamiento considerado "diferente" o "extraño" , no obstante, no se le escucho maullar como lo hizo en distintas audiencias judiciales y en la de inicio del debate oral.

