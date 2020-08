Nicole Poturalski, novia de Brad Pitt, está casada y su esposo sabe de su relación

Estados Unidos.- La novia de Brad Pitt es fanática de las relaciones abiertas; aparentemente tiene una con su esposo, dice un informe.

La novia de Pitt, Nicole Poturalski, de 27 años, ha estado casada con el conocido restaurador alemán Roland Mary, de 68 años, durante ocho años, y la pareja tiene un hijo de 7 años, dijo el Daily Mail.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Pero a Mary, propietaria del moderno restaurante Borchardt en Berlín y, según los informes, está en su cuarto matrimonio, no le importa que su esposa mucho más joven salga con la súper estrella de Hollywood, dijo un amigo al Mail.

Brad Pitt no ha dado declaraciones acerca de su nueva relación "abierta". AFP

Todavía están casados, pero se podría describir su relación como un 'matrimonio abierto', dijo el amigo de Poturalski y Mary.

"Ha estado casado varias veces y tiene cinco hijos", dijo la fuente sobre Mary. "No le interesan la negatividad o los celos". Parece que Poturalski, cuya relación con Pitt, de 56 años, fue confirmada por Page Six la semana pasada, incluso pudo haber conocido a la estrella de "Once Upon a Time in Hollywood" en el restaurante de su esposo el verano pasado.

Pitt estaba allí promocionando la película en ese momento, dijo el Mail. La modelo de origen polaco voló a Los Ángeles unas semanas después, y ella y Pitt comenzaron a conectarse, incluso para un concierto de Kanye West en noviembre, según Page Six y el medio.

El apasionante romance de Pitt se produce cuando su batalla judicial con su ex Angelina Jolie también se está calentando.

Jolie está tratando de sacar al juez de su caso de divorcio, alegando que el jurista no ha sido lo suficientemente franco sobre tratos anteriores con uno de los abogados de Pitt.

Los abogados de Pitt señalaron en los documentos judiciales de respuesta que el juez fue el que eligió Jolie para casarse con ellos en 2014.

Un representante de Pitt se negó a comentar sobre Poturalski. Ni la modelo ni su esposo pudieron ser contactados de inmediato para hacer comentarios.

Te puede interesar:

Cuando Televisa supuestamente castigó a Manuel "El Loco" Valdés, por su broma sobre Benito Juárez

Ludwika Paleta es atacada en Twitter tras publicar que no abrieron puntual su cafetería favorita

JK Rowling devuelve el premio Ripple of Hope, tras ser acusada de transfobia