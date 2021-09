Nieto ocultaba el cadáver de su abuela para seguir cobrando la pensión

Argentina.- En una localidad de Buenos Aires, Argentina se presentó un hecho macabro de un joven que ocultaba el cadáver de su abuela para seguir cobrando la pensión.

En una casa vivía María Jevos de 89 años junto a su nieto Agustín de 24 años, quien la cuidaba y brindaba un parte diario sobre el estado de salud de la mujer al resto de sus familiares.

Pero de un momento a otro, el joven cambió de actitud y comenzó a cancelar las reuniones familiares y argumentaba el miedo a contraer coronavirus pero la oscura verdad fue que la mujer anciana estaba fallecida desde marzo y ocultó lo que había sucedido para seguir cobrando la pensión.

El 29 de agosto pasado, Agustín dejó de responder el celular. Las sospechas que sus tíos habían empezado a tener hacías varias semanas comenzaron a tener más valor cuando intentaron dar con él sin éxito, hasta que decidieron ir a la casa de María, ubicada sobre la calle Larrea.

Ahí fue cuando encontraron un panorama de terror, pues la casa estaba totalmente abandonada y sucia, los cuartos estaban llenos de latas de cerveza, cajas de pizza y empanadas, envases de gaseosas por la mitad.

Pero lo peor fue cuando encontraron al cuarto de su madre: La puerta estaba cerrada con un cartel que decía "no entrar, llamar al 911, léeme". Junto a una carta.

Al entrar a la habitación vieron el cuerpo en descomposición de María, casi en un estado esquelético y tapado con una frazada. Fue su hija quien la reconoció. Lo que suponen los investigadores es que la mujer falleció en marzo.

En la habitación había quedado una carta escrita por Agustín que decía: "La abuela murió hace unos meses por mi culpa y no sabía cómo decirlo. Aparentemente contrajo Covid-19. Un día la encontré media decaída y le dije de ir al médico. Pero al ser tan tarde no quería. Ese mismo día a la noche levantó temperatura y me la encontré tirada en el piso".

"Posponía los días porque no sabía cómo decirlo. Decidí irme, espero que algún día me perdonen. Toda la mugre que ves en casa se acumuló luego de la muerte de la abuela. Esos primeros meses fueron difíciles y recaí en el alcohol. Esto te lo digo para que sepas que la abuela no vivió en la mugre. Siempre estuvo de punta en blanco y como una reina. Me gustaría contarte bien cómo fue todo, pero no puedo. Un beso".

Agustín fue capturado por la Policía de Buenos Aires cuando regresó de Chascomús, donde había escapado luego de la muerte de su abuela. Sin embargo, regresaba mensualmente para cobrar la pensión de la abuela, ya que no tenía trabajo.

En la causa intervino el fiscal de turno de la Unidad Funcional N°5 de San Martín y estableció que el expediente sea caratulado como "averiguación de causales de muerte y abandono de persona".