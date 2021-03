Nike se deslinda de las 'zapatillas de Satán' con sangre humana y prometen una demanda

Estados Unidos.- La gran empresa Nike ha demandado a la marca de ropa urbana MSCHF por una colaboración con el cantante Lil Nas X para diseñar y lanzar los “zapatos de Satanás” a medida, un par de zapatillas Nike modificadas que contienen una gota de sangre humana.

Nike dijo en la demanda que MSCHF infringió y diluyó su marca registrada con los zapatos negros y rojos con temática del diablo, que salieron a la venta en línea el lunes.

Lil Nas X no aparece como acusado en la demanda. El cantante colaboró con MSCHF para crear los zapatos, que son Nike Air Max 97 modificadas y cuentan con un colgante de pentagrama y una referencia a un versículo de la Biblia, Lucas 10:18:

"Vi a Satanás caer como un rayo del cielo". Los zapatos están relacionados con una canción y un video, Montero (Call Me By Your Name), que muestra a Lil Nas X girando en el regazo del diablo.

Quejas en redes sociales de la sobredimensión que tuvieron las zapatillas. Twitter

Siguen Jesus Shoes de MSCHF, que contenía una gota de agua bendita. Los zapatos, disponibles a partir del lunes, estarán limitados a 666 pares, tendrán un precio de venta al por menor de $ 1,018 y contienen “tinta de 60 cc y una gota de sangre humana”. Nike se ha distanciado del calzado.

En su demanda presentada en un tribunal federal de Nueva York, la compañía dijo que los zapatos se produjeron "sin la aprobación y autorización de Nike" y que "no estaban relacionados de ninguna manera con este proyecto".

Un video promocional de las zapatillas supuestamente de Nike. Instagram

Ya existe evidencia de confusión y dilución significativa en el mercado, incluidas las llamadas para boicotear a Nike en respuesta al lanzamiento de los zapatos Satan de MSCHF basados en la creencia errónea de que Nike ha autorizado o aprobado este producto, dice la demanda.

Nike pidió al tribunal que detenga inmediatamente a MSCHF de cumplir con las órdenes de los zapatos y solicitó un juicio con jurado para reclamar daños y perjuicios. Los zapatos causaron revuelo en las redes sociales, reavivando el debate sobre las imágenes satánicas en la música.