Niña con cáncer vencer el Covid-19 en España

España.- En medio de la crisis aún existen noticias buenas e historias que dan esperanza, María Caamaño, una pequeña de apenas siete años y reconocida por su talento en el fútbol, ha vencido la enfermedad de covid-19 a pesar de padecer cáncer.

La niña de origen español estaba lista para regresar a casa debido a que el tumor que tiene se redujo en un 75%, sin embargo, luego de que presentará algunos pequeños síntomas se le aplicó la prueba de covid-19, dando esta positivo.

María subió a las redes un video donde explica lo sucedido y por lo tanto su estancia en el hospital se prolongaría un poco.

Chicos, me han hecho la prueba y he dado positivo en coronavirus, así que ahora me toca luchar un poquito más"