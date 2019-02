Niña contactó a extraño en internet y le dijo que su padre abusaba de ella

Estados Unidos.- Un videojuego en línea salvó a una niña de 14 años del calvario que vivía en su casa: era abusada sexualmente por su propio padre.

La adolescente se contactó con un hombre llamado Bryan Rogers, de 31 años de edad, a través de la web de juego en línea la víspera de Navidad, detalló Knox News.

Posteriormente se hicieron amigos en Facebook y comenzaron a conversar en una aplicación de mensajes. Fue entonces que la menor confesó que era abusada sexualmente por su padre y ya no soportaba más.

"No puedo estar aquí", escribió. "Si no me ayudas de alguna manera me mataré como tenía planeado".