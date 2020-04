Niña de 12 años "murió por dos minutos" mientras tenía Covid-19

Luisiana.- Según un informe, una niña de 12 años de Luisiana "murió durante dos minutos" mientras luchaba contra el coronavirus, que desencadenó una afección cardíaca rara.

Juliet Daly dijo que su experiencia cercana a la muerte ocurrió cuando el virus hizo que su corazón fallara durante una aparición en el programa "Good Morning America" de ABC el miércoles, y dijo que tuvo suerte de sobrevivir.

"Murí por dos minutos", dijo Juliet, tres semanas después de que fue trasladada en avión a un hospital en Nueva Orleans con insuficiencia cardíaca.

Mi estómago no dejaba de dolerme. No quería moverme. No quería vivir Quería que todo se detuviera.