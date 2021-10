Niña de 15 años muere a causa de Covid-19 el día en que debía recibir su vacuna

Inglaterra.- Una madre advirtió que los jóvenes se mostraban demasiado "indiferentes" con el Covid-19, después de que su hija de 15 años muriera a causa del coronavirus el día que debía vacunarse en Inglaterra.

Jorja Halliday dio positivo después de tener síntomas similares a los de la gripe que se intensificaron hasta el punto en que su frecuencia cardíaca duplicó su ritmo normal.

La joven "valiente" y "de buen corazón", como era descrita por su madre, murió tristemente en el hospital solo cuatro días después de recibir los resultados de su prueba de PCR con su madre a su lado, tomándola de la mano.

Lo que comenzó como un dolor de garganta y la incapacidad para comer, luego se convirtió en su incapacidad para retener el agua y la aspirante a músico fue trasladada de urgencia al hospital.

A pesar de haber sido colocada en un ventilador en el Hospital Queen Alexandra en Portsmouth, Hants, Jorja nunca se estabilizó porque su corazón estaba bajo demasiada tensión.

Los resultados preliminares del médico forense del hospital indican que la "hermosa jovencita" tenía miocarditis por Covid-19, una inflamación del corazón causada por el virus.

Su madre, Tracey Halliday, dijo: "Se dieron cuenta de lo grave que era y todavía me permitían tocarla, tomar su mano, abrazarla y todo lo demás".

"Me lo permitieron. Estoy en un punto en el que no puedo comprender que sucedió", dijo la madre.

"Estuve con ella todo el tiempo. Intentaron ponerla en un ventilador para darle a su cuerpo la oportunidad de recuperarse. Su frecuencia cardíaca no se estabilizó. Su corazón no pudo soportar el esfuerzo".

"Trabajaron tan bien como creo que pudieron médicamente, pero no pudieron salvarla. Ella tuvo la mejor atención, sé que hicieron todo lo posible para salvarla".

Pero eso no hace que sea más fácil de entender para la madre de cuatro hijos.

"Es desgarrador porque tus hijos siempre están destinados a sobrevivirte, y eso es lo único que no puedo superar".

"Me gusta pensar en mí misma como una pensadora, me gusta mantenerme ocupada, pero me tomo un tiempo para mí y lloro por los niños", dijo.

Jorja era la mayor de cinco hermanos. Tenía dos hermanas, Julie, de 12 años, y Daisie, de cuatro años, y dos hermanos menores, Kallum, de seis años, y Oscar, que solo tiene 18 meses y es demasiado joven para entender lo que ha sucedido.

"Cuando estoy sola, cuando se han ido a la cama y cuando recibo los recordatorios a lo largo del día, me pongo a llorar".

"Era una chica cariñosa y tenía muchos amigos. Era muy activa, le gustaba salir y pasar tiempo con sus amigos y le encantaba pasar tiempo con sus hermanos y hermanas".

"Al crecer se convirtió en una hermosa jovencita, siempre deseando ayudar a los demás, siempre disponible para todos cuando los necesitaban", continuó.

La madre ahora teme que los niños estén demasiado "indiferentes" con el virus y los padres suponen que sus hijos simplemente se recuperarán.

Agregó que su hija iba a recibir la vacuna el marte, pero debido a que dio positivo el sábado, se estaba aislando, cuando terminara su periodo de asilamiento, lo iba a tener.

La joven murió el 28 de septiembre, sobrevivida por su abuela de 62 años, Julia Halliday, quien dijo: "Ella era todo".