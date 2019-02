Niña de 2 años muere desfigurada y torturada; su padre está detenido

Argentina.- Una niña de tan solo dos años vivió un calvario hasta su último aliento, pues presuntamente su propio padre la golpeó y torturó hasta la muerte. Nahiara fue llevada al hospital, donde los médicos le diagnosticaron un cuadro de desnutrición y deshidratación, además tenía el tabique nasal fracturado, quemaduras de cigarros, golpes en todo el cuerpo y tenía su carita desfigurada.

De acuerdo con Crónica, este cruel hecho se registró en la ciudad de Paraná, Argentina. La menor terminó por fallecer en el hospital, pues su cuerpecito no resistió tantos golpes. En tanto que su padre, el presunto culpable, fue detenido y se encuentra a disposición de la justicia.

Su madrastra, la posible cómplice

El hombre había perdido a su esposa, quien había fallecido hace meses. Posterior a eso se llevó a vivir con él a una mujer, quien al parecer habría sido cómplice.

Las investigaciones indican que la menor habría estado atada a una cama desde hace mucho tiempo, ya que los peritos indicaron que tenía sus “pies están marcados como si estuviese sujeta a algo”. El cuerpo de la pequeña fue enviado a la morgue para realizarle una autopsia completa para determinar las causas verdaderas de su muerte.

En tanto, la tía de Nahiara se encuentra dolida y devastada por lo sucedido.

Es un golpe bastante duro para la familia, los médicos nos dijeron que fue salvajemente maltratada, quemada. Estamos esperando el llamado desde la morgue.

“A la nena no la podíamos ver, no estábamos en contacto ni sabíamos si estaba bien. Cuando mi hermana murió, él (el padre de la niña) se juntó con otra pareja y después de tres meses no la vimos nunca más. Nos cerraba la puerta en la cara, pensamos que ella estaba bien. Nunca nos imaginamos que le estaban haciendo eso, sino le tirábamos la puerta abajo y la traíamos con nosotros", dijo consternada.