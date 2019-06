Estados Unidos.- Una madre encontró a su pequeña hija de dos años muerta dentro de una secadora. La autopsia reveló como causa de muerte un sofocamiento. El hecho ocurrió en Georgia, Estados Unidos.

La mujer informó a las autoridades que había hallado a su hija dentro de la secadora sin signos vitales. Entre lágrimas dijo, que cree que el terrible accidente ocurrió mientras ella estaba descansando.

Los vecinos están horrorizados ante el lamentable hecho, ya que aseguran que jamás había ocurrido algo así y se encuentran sorprendidos porque la madre es una buena persona.

Un vecino informó que la mujer hace lo correcto y que algo como esto y que suceda en su vecindario es totalmente horrible.

Niña de 2 años murió dentro de una secadora Foto: Pixabay

Las autoridades se encuentran investigando el caso y no se han realizado arrestos.

"Arrestan a mujer por arrojar a recién nacido de un tercer piso"

Una mujer fue detenida por las autoridades tras tirar por la ventana de un tercer piso a un bebé recién nacido.

En menor cayó en un balcón, ubicado un piso más abajo, y fue rescatado por los vecinos que escucharon al bebé llorar.

La policía informó que la mujer de 22 años dio a luz fuera de matrimonio el pasado sábado 8 de junio, y aventó al bebé tras cortar el cordón umbilical.

Los vecinos informaron que escucharon los llantos del bebé, y hasta llegaron a pensar que se trataba de un gato.

Un testigo informó que él iba llegando al trabajo, cuando una de sus compañeras, que es madre, reconoció el llanto de un bebé.

Decidieron salir del departamento y quedaron sorprendidos al ver al pequeño en el balcón.

Un hombre colocó una escalera para poder rescatar al pequeño y una mujer subió y bajó al bebé con mucho cuidado.

La mujer después informó que los médicos confirmaron que el bebé estaba en condición estable y no sufrió ninguna lesión.

También agregó que un doctor le dijo que no tenia guantes en las manos y las tenia llenas de sangre, que si no había pensando en los riesgos de transmisión del VIH, a lo que ella le contestó que estaba pensando en rescatar al pequeño y no en el VIH.

La madre del pequeño actualmente se encuentra bajo investigación policial.