Niña de 5 años abusada termina en el hospital; detienen al novio de la madre

Una pequeña niña de apenas 5 años fue abusada sexualmente, lo que le provocó severos daños internos por lo que tuvo que ser hospitalizada.

El estado de salud de la menor de edad es bastante delicado, las autoridades han pedido que se mantenga bajo reserva.

Los hechos ocurrieron en Bolivia y se dieron a conocer a través de un comunicado de las autoridades este viernes 26 de agosto del 2022.

Niña de 5 años abusada deberá ser sometida a cirugía

Debido a los severos daños, la niña de apenas 5 años que está hospitalizada, tendrá que ser sometida a una cirugía reconstructiva, según el reporte clínico.

El Gobierno boliviano patrocinará la asistencia legal y brindará atención psicológica a toda la familia de la víctima, aseguró la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Carla Sandy.

Las autoridades de seguridad bolivianas sospechan que el presunto violador de la niña podría ser el novio de la mamá, siendo la menor la hija de su pareja.

El joven que aparentemente cometió el crimen, tiene 26 años de edad, y según el código penal boliviano, el abusador podría pasar de 20 a 30 años en prisión.

Padre del presunto violador lo entrega a la justicia

Habría sido el padre del presunto abusador de la menor de 5 años quien lo entregó a la justicia. Relató a la policía que llegó repentinamente a su hogar, pidiéndole dinero para irse a Argentina.

Pero después de ser cuestionado por su padre, el novio de la madre de la víctima menor de edad, confesó el crimen. El padre afectado por la noticia, retuvo a su hijo para entregarlo a la Policía y que enfrente a la justicia.

“Quería irse a Argentina. (…) Me duele, pero ¿qué voy hacer? Le he dicho que lo voy a entregar. Esta mañana tenía que bajar a la (FELCC), pero me han dicho estamos llegando”, relató el padre del presunto violador a los medios de comunicación.

La justicia ha enviado al novio de la madre a la cárcel de Chonchocoro detenido de forma preventiva como presunto violador de su hijastra.

El Juzgado Tercero Anticorrupción y Violencia determinó que el imputado se encontrará en detención preventiva por seis meses.

Esta detención preventiva se dará mientras se realizan las investigaciones pertinentes, reveló el Ministerio de Justicia de Bolivia.