Niña de 5 años es asesinada y calcinada en el interior de un cilindro en Perú

Lima.- Las autoridades de Perú investigan el asesinato de una niña de apenas 5 años, cuyo cuerpo fue hallado calcinado el pasado 18 de diciembre en el interior de un cilindro, aunque por el caso ya detuvieron a la madre, Kelly Rojas Paucar, de 32 años, y a su actual pareja, Miguel Ángel Cigarrostegui Cavalier.

Los hechos ocurrieron en la localidad Jicarmarca, en el distrito de San Antonio de Chaclla (en la provincia de Huarochirí). La pareja habría primero asesinado a la pequeña en su vivienda y luego trasladaron el cuerpo a la casa de un hermano de Rojas, pero su familiar los denunció.

El hermano de la madre, Ángel Ore Paucar, relató que la pareja le pidió prestada su casa ubicada en San Juan de Lurigancho (SJL), y que ese día Miguel llevaba una maleta, al parecer con el cuerpo de la niña.

Por su parte, el padre de la niña, Ángel Díaz, dijo a América Noticias que Miguel lo llamó para decirle que la pequeña había muerto tras caer de una escalera.

"Y una parte del cuerpo lo había quemado y lo que sobraba lo iba a enterrar en otro sitio, le dije que más tarde iban a conversar, salí del lugar y fui a la comisaria", según el reporte.

Díaz contó a ese medio que el pasado 20 de diciembre recibió una llamada de un familiar de su expareja y "me dijo: la bebé ha muerto, a la bebé la han matado y nadie quiere que tú te enteres, la han quemado y le han cortado las manitos para que la metan a un cilindro porque no entraba".

"Me contó que Kelly había llamado a su hermano para que la quemen en su casa, para que le preste su casa", añadió.

El padre además que "ella dice que mi hija se ha caído de la cabeza. Si ha sido un accidente por qué era necesario quemar o desaparecer el cuerpo".

Custodiada por la Policía, la mujer, madre de 4 niñas, se encuentra actualmente en un centro médico debido a que presentaba quemaduras de 2do y 3er grado en 85% de su cuerpo, de cuando al parecer manipuló el pequeño cuerpo para quemarlo.

Además, Días dio a conocer que "a mi no me han entregado nada (la necropsia). Yo solo declaré y puse la denuncia y el señor fiscal me dijo: ‘haremos justicia’. La Policía me dijo lo mismo. Cuando fue la captura (del sospechoso) el fiscal me dijo que podía irme y que harían justicia. Cómo el señor fiscal puede dar libertad a dos asesinos. Hay una declaración del hermano como han matado a mi hija. Por qué la han tenido que quemar".

La prensa peruana detalló que la autopsia reveló que la niña murió por un golpe en la cabeza con un objeto contundente, pero su madre sostiene que su hija falleció tras caer de unas escaleras.