Niña de 9 años es obligada por su madre a ser amante de su padrastro

Mánchester, Inglaterra.- Una mujer narró como es que su madre la obligó desde que tenia 9 años a ser la amante de su padrastro, por lo que el hombre fue encarcelado por sus delitos y probablemente morirá en la cárcel, pero la madre de Jaqueline escapó a la justicia cuando murió hace seis años.

La victima tuvo el valor de contar su desgarrado historia, cuando la policía le llamó, diciéndole que habían denuncias contra su padrastro, y le cuestionaron si sabía algo que pudiera ayudar en el caso; fue entonces que supo que esa era la única oportunidad obtener justicia.

La mujer relató al The Sun, que sus padres se divorciaron cuando ella solo tenia cuatro años y su padre se fue, pensó entonces que serían solo ella y su madre a partir de entonces.

Sin embargo a las pocas semanas su madre le presentó a su novio y el hombre que sería su peor pesadilla, en un principio parecía amable y cariñoso, así que no le importó tenerlo cerca.

La mujer fue obligada desde los 9 años de edad a ser la amante de su padrastro. Imagen ilustrativa. Foto: Pixabay

Con el tiempo se mudaron a una nueva casa y su padrastro fue a vivir con ellas, cuenta que el hombre siempre le prestó mucha atención. Cuando su madre no los veía él le daba algunas monedas.

Incluso peleaba se peleaba con su madre cuando trataba de regañarla, es por ellos que su madre al parecer estaba celosa por el vínculo especial que se había creado entre ambos.

Por lo que la niña en aquel entonces, se sintió cómoda con la relación que llevaba con su padrastro, ya que a su decir, la madre nunca me mostró ningún signo de afecto.

Una noche, cuando tenía nueve años, la niña estaba sentada con su mamá mirando televisión, cuando comenzó a sentirse cansada, por lo que se levantó para ir a la cama, pero su madre la detuvo y le dijo que me quedara con ella, a lo que la pequeña obedeció.

Alrededor de la medianoche, el padrastro entró tambaleándose con pizza, la madre ayudó al hombre a preparar la comida en la cocina mientras yo esperaba en el sofá.

A los 16 años ella se fue de su casa. Imagen ilustrativa. Foto: Pixabay

Los escuché susurrar, pero no pude entender lo que estaban diciendo”

Poco después, el padrastro entró en el salón, la tomó de la mano y la condujo escaleras arriba sin decir una palabra.

La llevó al baño y le dijo que me sentara en el borde de la bañera, la niña hizo lo que él le decía, pues estaba muy asustada para negarse.

Al de cerrar la puerta, se desabrochó el pantalón y se mostró ante la niña. “Toca esto, por favor, Jacqueline”, le dijo preguntó.

“Me sentí enferma, pero estaba demasiado asustada para desobedecerlo, así que hice lo que quería. Cuando terminó, me sentí sucio y avergonzado”.

A partir de entonces, su padrastro la maltrataba regularmente, ella se escondía debajo del edredón de su cama, pero siempre la encontraba.

Un día cuando regresó a casa a altas horas de la noche, la entonces niña de 9 años de edad, cerró los ojos y fingió estar dormida, sin embargo, eso no detuvo al hombre.

Luego entraba a mi habitación, me tomaba en brazos y me llevaba al salón donde me abusaba sexualmente

Incluso instaló una cerradura en el interior de la puerta del salón, para poder llevar a cabo sus actos de asco en secreto.

“Pero una noche cuando él abusó de mí, mamá también estaba allí. La miré directamente a los ojos, rogándole silenciosamente que me ayudara. Pero a ella no parecía importarle lo que su vil novio me estaba haciendo pasar”.

Poco después de cumplió 12 años, su madre entró en la habitación y le dijo que estaba durmiendo en su habitación esa noche. Antes de que pudiera discutir algo diferente, la mujer la agarró del brazo y la jaló con ella.

Su padrastro ya la estaba esperando en la cama desnudo, le ordenaron que se quitara la ropa.

“Las lágrimas llenaron mis ojos cuando lentamente me puse mi camisón sobre mi cabeza”

Luego, mamá le dijo a su padrastro que la tomara y tuviera con ella, por lo que el hombre la tumbó en la cama y luego se subió encima de ella.

"Por favor, no, le rogué. Pero él me ignoró y se forzó dentro de mí. Lloré en agonía. 'Deja de llorar', gritó mamá”.

Esa noche la niña agotada y adolorida, se dispuso a dormir, sin embargo, tuvo pesadillas, por todo lo que había pasado.

A la mañana siguiente que se despertó, su madre la abofeteó con fuerza en la cara, ya que la niña había mojado la cama, algo que nunca antes habia hecho.

“Me disculpé, pero ella me dijo que nadie me amaría jamás. Nunca me había sentido tan desesperada y sola”.

“Mamá estaba destinada a protegerme. En cambio, me estaba obligando a hacerlo por la amante de mi padrastro”.

Cuenta la victima, que si madre comenzó a comprar revistas pornográficas, insistiendo en que las mirara frente a su padrastro, además que en múltiples ocasiones, incluso la obligó a verlos tener sexo en el sofá.

El abuso continuó y pronto, la niña entró a la escuela. La maestra preocupada cuando un día no fue asistió a la escuela, fue a su casa, le preguntó a la madre si todo estaba bien, a lo que la mujer respondía que por supuesto, todo esta bien.

“Mis ojos se llenaron de lágrimas cuando vi a mi maestra alejarse. Quería desesperadamente decirle la verdad, pero mamá y mi padrastro me amenazaron con todo tipo de cosas si lo hacía”.

Cuando la joven cumplió 16 años, su padrastro la llamó al dormitorio y le dijo que le pagaría para tener sexo con él.

“Fue la humillación final. Le dije que no por primera vez. Luego salí de la casa.Sabía que ya no podía vivir allí”.

Después de numerosos retrasos debido a su mala salud, finalmente apareció en el Preston Crown Court en mayo de 2018 para ser juzgado y detenido por las autoridades.

Cuando supe que mi padrastro había sido condenado a 16 años de prisión, lloré de alegría. Es una cadena perpetua para un anciano de su edad

Su padrastro fue declarado culpable de 14 cargos de violación y agresión sexual contra ella, y otra chica.