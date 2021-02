Niña de 9 años muere tres días después de dar positivo por Covid-19 y justo en el cumpleaños de su papá

Texas.- Una niña de 9 años de edad, falleció mientras dormía justo en el cumpleaños de su padre y tres días después de haber sido diagnosticada con Covid-19, luego de tener un fuerte dolor de cabeza con vómitos.

Makenzie cursaba el cuarto grado de primaria, dio positivo a Covid-19, el 29 de enero después de que su mamá Kristle la llevó al Brooke Army Medical Center en San Antonio, Texas, debido a los dolores de cabeza y alta temperatura que presentaba.

Los doctores del centro médico, le sugirieron a la madre de la pequeña, se la llevara a casa para que le controlara la fiebre desde ahí, según los dicho a Today la tía de Makenzie.

Sin embargo, el 01 de febrero, la niña comenzó a sentirse cansada y su madre la acostó; la menor murió esa noches mientras dormía, justo en el cumpleaños de su padre Nathan.

Fue su madre Kristle, quien lo descubrió luego de que fue a revisar para saber como se encontraba, debido a que la menor no se había sentido bien en los últimos días y descubrió que ya no respiraba, según explicó otra tía de la menor.

La familia de Makenzie, dijo que no se tenia conocimientos que tuviera ninguna afección subyacente, por lo que se cree que murió por Covid-19, sin embargo, esto no ha sido confirmado oficialmente, ya que su cuerpo ha sido enviado a un laboratorio en Dallas para ser analizado y no se ha realizado una autopsia, informó el San Antonio Express-News

Cabe mencionar que, el padre de Makenzie, Nathan, y su hermana Sophia de 11 meses menor que la ella, dieron positivo por el virus y la familia está en cuarentena.

Debido a las dificultades por la que los padre de Makenzie, debido a la pandemia de Covid-19, se ha creado una página de recaudación de fondos de GoFundMe para cubrir los gastos del funeral entre otros.