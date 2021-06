Niña era explotada sexualmente por su mamá y quedó embarazada tras múltiples abusos de amigos de la familia

Argentina.- Una niña de tan solo 12 años de edad quedó embarazada después de haber sido abusada por la pareja de su madre y tres amigos de la provincia de Córdoba.

Los cuatro adultos involucrados fueron detenidos en las últimas horas. Los hombres quedaron imputados de abuso sexual con acceso carnal y la mujer acusada de corrupción de menores agravada por haberla "entregado" a los presuntos abusadores.

El caso salió a la luz a mediados de mayo, cuando la víctima se animó a contarle lo que ocurría a su abuela y la mujer rescató de la casa donde la sometía, localizada en la Colonia Bremen.

La menor fue llevada un día a la guardia de un hospital por un fuerte dolor abdominal y descubrieron que estaba embarazada de cinco meses.

El fiscal a cargo de la investigación, Walter Guzmán, señala que "la causa está bastante avanzada" y por eso ordenó las cuatro detenciones.

Se trata de la madre de la niña, una mujer de 35 años de edad, su pareja de 51 años de edad y otros dos sujetos de 22 y 46 años de edad, "amigos de la familia".

De acuerdo a la reconstrucción, la menor vivía con su mamá y el abusador en un pequeño pueblo al sur de Córdoba, y los otros detenidos también eran vecinos de la zona.

"Todos sus derechos fueron vulnerados, hasta su alimentación, educación y cuidados de su salud", dijo días atrás María Amelia Moscoso, abogada que representa a la víctima, en diálogo con el medio El Doce, tratando de resumir con palabras el horror que padeció la menor.

Por otra parte, la letrada criticó la intervención de las autoridades por no haber detectado antes que la niña estaba embarazada. "La atención que le dieron fue superficial. No habían indagado nada ni contenido la problemática. La abuela se da cuenta que la niña no tenía cuidados de ningún tipo".

En la entrevista, la abogada señaló que los agentes sanitarios que tuvieron contacto con la menor, plantearon los riesgos físicos y psicológicos de continuar con el embarazo y aconsejaron que la niña aborte.