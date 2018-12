Niña llora desconsolada en clase, revela que era abusada por su tio

Una niña de 7 años le confesó a su maestra, en plena clase, que era abusada sexualmente por su tio. Los hechos ocurrieron en una escuela de la ciudad de Las Termas de Río Hondo, en Argentina.

La pequeña alumna comenzó a llorar desconsoladamente cuando la profesora comenzó a impartir la clase de sexualidad a ella y a otros alumnos.

"Mi tío me hace cosas malas. No quiero que me siga haciendo eso porque no me gusta", fue lo primero que le dijo a la docente, quien tuvo que recibir asistencia médica.